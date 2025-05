Afrique: Natation/Championnat d'Afrique juniors - Océane actualise deux meilleures performances

Lors de la 16e édition du championnat d'Afrique junior, la délégation malgache a enregistré deux meilleures performances. Le sommet continental, qui a duré quatre jours, a pris fin samedi au Caire, en Égypte.

Outre le nouveau record et la meilleure performance des juniors en même temps, réalisés par Baritiana Mathieu Andriampenomanana en 800 m nage libre (9:11.67) jeudi, la nageuse Océane Rakotonanahary a, quant à elle, actualisé deux meilleures performances dans la catégorie minime (14-15 ans) et a atteint à deux reprises la finale en 200 m quatre nages (2:35.81) et en 200 m nage libre (2:15.11). Elle a été d'ailleurs l'unique représentante de la Grande Île à atteindre la finale des juniors (14-18 ans). Océane termine septième en finale de l'épreuve du 200 m nage libre et huitième en finale du 200 m quatre nages.

Elle a également été en lice aux éliminatoires du 100 m papillon (1:10.12) et du 50 m papillon (31.23). Elle a été classée dixième en 100 m papillon et dix-huitième en 50 m papillon. Baritiana a fini, de son côté, onzième en phase éliminatoire du 800 m nage libre et dixième à l'épreuve de 200 m papillon (2:19.12). Au total, quatre nageurs ont représenté Madagascar lors de ce championnat continental junior.