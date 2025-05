Madagascar: Cour d'appel de Mahajanga - Emmanuel Rabemananjara Barijaofetra nommé premier président

La cérémonie solennelle d'installation du premier président à la Cour d'appel de Mahajanga (PPCA), Emmanuel Rabemananjara Barijaofetra, magistrat de 1er grade nommé le 27 mars par Conseil des ministres, s'est déroulée vendredi dernier au siège de la Cour d'appel à Mangarivotra.

Le Garde des Sceaux et ministre de la justice, Benjamin Alexis Rakotomandimby ainsi que le ministre coach de Boeny, ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, ainsi que les autorités locales de Mahajanga dirigées par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Salim Andriantomanga, et les députés de Madagascar élus dans le district de Mahajanga I et II et tant de hautes personnalités ont assisté à l'événement.

« Mes objectifs sont d'insuffler un nouvel élan au système judiciaire et de renforcer la lutte contre la corruption. Je souhaite que la justice s'éloigne de l'égoïsme, de l'avidité et des abus de pouvoir. Notre priorité sera de limiter les déplacements inutiles des usagers en évitant les va-et-vient répétitifs. Le tribunal représente souvent un lieu où les personnes apportent leurs chagrins. Si certains problèmes exigent du temps pour leur résolution, d'autres peuvent trouver une issue rapide. Nous travaillerons à réduire l'anxiété et l'agitation des justiciables qui attendent un verdict », a déclaré le nouveau premier président de la Cour d'appel de Mahajanga, vendredi dernier.

L'accélération et la facilité du processus judiciaire et le traitement des dossiers au niveau de la Cour d'appel figure également parmi ses priorités.

La cérémonie s'est achevée par une réception à la grande salle du restaurant la Promenade au bord de la mer, vendredi après-midi.