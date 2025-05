Madagascar: Pétanque/Coupe de Madagascar - L'équipe de Zigle et Tiana Kely sacrée

La finale des seniors hommes n'a pris fin qu'à 2 heures du matin lundi. La Coupe de Madagascar version 2025 s'est déroulée sur l'avenue devant la gare à Antsirabe les vendredi, samedi et dimanche.

La triplette composée des deux mondialistes de Dijon 2024, le champion du monde de tir de précision, Daniel Jean François Rakotondrainibe alias Zigle, et Faratiana Rakotoniaina, renforcés par le président d'honneur du club, Luc Ratsimbaharison, remporte le trophée et le chèque géant de 2 millions d'ariary. Cette formation du club Union Bouliste de Manjaka (UBM) à Ambohitrimanjaka s'est imposée en finale 13 à 5 contre Mickael Andrianandrasana, Tafita Andriamahanary et Tojolalaina Herizo Rahasintsoa du PCT. Ces derniers ont reçu, quant à eux, la prime de 750 000 ariary.

La troisième place est revenue à Michel Ratafitasia, Deborah Jonathan et Rolland Jean Baptiste du C2BA Vakinankaratra. Deux cent trente-trois triplettes ont été en lice chez les seniors hommes. La coupe ainsi que la prime de 600 000 ariary ont été ravies par l'équipe féminine du club Sport Boule d'Ambohimahasoa (SBA), constituée par Harinivo Felana Randriamalala, Lala Tahiry Rakotoarimanana et Lalaharisoa Hortensia Rakotonirina. L'équipe de Matsiatra Ambony a défait par 13 à 3 celle du Faneva Ambohipo (FAM), formée par Salima Raharilanto, Mamy Sahala Rahantamalala et Vatosoa Rabearisoa.

Le club hôte, C2BA, a réalisé un doublé en raflant les sacres des juniors et vétérans.