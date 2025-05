Afrique de l'Est: Djibouti condamne fermement les attaques visant les infrastructures de Port Soudan et de Kassala

La République de Djibouti a exprimé sa ferme condamnation et dénonciation des attaques visant les infrastructures et les installations vitales dans les villes de Port Soudan et de Kassala dans la République soeur du Soudan. Ces attaques représentent une escalade inquiétante qui exacerbe les souffrances du peuple soudanais frère et menace la sécurité et la stabilité dans la région.

C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Le ministère a ajouté dans son communiqué : « Djibouti renouvelle son appel à une cessation immédiate et complète des hostilités pour empêcher de nouvelles destructions et dévastations, préserver les ressources restantes du pays et mettre fin à l'aggravation des souffrances humanitaires. »

La déclaration ajoute : « La République de Djibouti souligne la nécessité de protéger les civils et de garantir des couloirs sûrs pour l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire. Elle souligne également que toute solution à la crise soudanaise doit être une solution nationale, issue de la volonté du peuple soudanais, libre de toute ingérence étrangère. »

Le ministère a ajouté dans son communiqué : « Dans le même temps, Djibouti exprime sa pleine solidarité avec le Soudan et son peuple frère, réitérant son soutien à tous les efforts visant à mettre fin au conflit et à rétablir la paix et la stabilité. »