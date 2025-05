Tunisie: «Les Enfants rouges» de Lotfi Achour, un film sur le courage de la jeunesse tunisienne

interview

Après des années passées au théâtre, Lotfi Achour a réalisé cinq court métrages qui ont été primés de nombreuses fois à travers le monde. En 2016, avec La laine sur le dos, le Tunisien avait été sélectionné pour la compétition des courts-métrages au Festival de cannes. Il a réalisé cette même année son premier long métrage, Demain dès l'aube. Les Enfants rouges, son second film, sort ce 7 mai 2025 en France, après avoir fait sa première mondiale au Festival de Locarno 2024.Sélectionné dans plus de cinquante festivals, il a remporté à ce jour plus de quinze prix dont le Tanit d'Or de Carthage et le Yusr d'Or au Red-See film en Arabie saoudite. Entretien au sujet d'une oeuvre basée sur une histoire vraie.

Lotfi Achour, comment est venue l'idée du film Les Enfants rouges ? « Rouge », dans le dialecte tunisien, signifie courageux ?

C'est un film qui part d'une histoire vraie, un crime qui a eu lieu le 15 novembre 2015, très précisément, dans le centre-ouest de la Tunisie, près de la vile de Kasserine, dans la montagne où deux jeunes bergers adolescents ont été capturés par des jihadistes. À l'époque, il y avait quelques maquis jihadistes là-bas. Ils ont tué l'un de deux bergers et ont fait toute une mise en scène autour de ce crime assez terrible.

Cette histoire nous a profondément choqués et traumatisés sur le moment, et même plus tard, non seulement parce que ça touchait à des adolescents, mais aussi, parce que deux ans et demi plus tard, un nouveau crime a visé le frère de ce jeune. L'affaire est vraiment inscrite dans la mémoire collective des Tunisiens.

C'est donc un travail sur la mémoire collective que vous avez voulue faire à travers Les Enfants rouges ?

J'espérais que je pourrais, avec ce film, réveiller et raviver un petit peu la mémoire de quelque chose, qui a eu lieu il y a dix ans, mais qu'on a mis de côté, alors que cela nous concerne tous. Les projections en Tunisie étaient incroyables, elles ont montré combien on est concerné par ce crime, mais à travers le film combien on a été aussi concerné par le fait d'évoquer ce crime.

Il s'agit de cette période, juste après la révolution où l'on découvrait à la fois une vraie liberté, une liberté d'expression, une liberté d'association, une liberté dans la société civile pour pratiquer la politique, mais aussi une forme de confiscation de cette révolution par les islamistes et leurs alliés qui étaient pour beaucoup des gens de l'ancien régime.

Les acteurs dans le film sont tous des non-professionnels. Comment les avez-vous sélectionnés ?

Le choix s'est fait de manière très méthodique. On a opté pour les collèges ruraux qui sont souvent dans des régions montagneuses, très isolées, dans le centre-ouest et dans le nord-ouest du pays. Le centre-ouest, c'est là où le crime a eu lieu. Le nord-ouest, c'est là où on a tourné : c'est à 100 km au-dessus. On a rencontré et filmé environ 600 adolescents au départ.

Et puis, petit à petit, par un système d'ateliers successifs de formation de ces jeunes, on a fait la sélection, jusqu'à arriver à ce trio d'acteurs principaux du film. C'était un processus très intéressant, parce qu'il m'a permis de former, ceux qui allaient jouer dans le film, d'une part, et d'autre part, de faire le casting, mais aussi de répéter. Tout le travail avait été centré sur le scénario. Et donc, ça m'a permis d'approfondir la répétition et l'exploration de ce scénario avec ces adolescents. Personnellement, je viens du théâtre, et j'ai retrouvé le processus théâtral avec ces jeunes.

Accepter Gérer mes choix Vous évoquez le scénario. Parlons un peu du processus d'écriture du film : il semble que vous avez pris le temps et vous vous êtes mis à quatre pour le faire.

L'écriture a pris beaucoup de temps. J'ai commencé avec Natacha Pontcharra, la scénariste avec qui je travaille depuis toujours et qui écrivait pour le théâtre aussi. Avec elle, j'ai monté 12 pièces. On se connait très bien. On a écrit les premières versions du scénario. Ensuite, Anissa Daoud, notre productrice, assez géniale, a eu une grande réflexion et une grande pertinence pour développer le scénario et le pousser le plus loin possible.

Ce développement de scénario a pris plus de deux ans. Anissa nous a proposé de faire deux consultations avec des jeunes scénaristes, Doria Achour et Sylvain Cattenoy. Ils nous ont faits une série de remarques pertinentes et un travail tellement important qu'ils sont devenus co-auteurs. Natacha reste la scénariste principale et nous sommes ses collaborateurs. Nous avons tourné la version 18 du scénario.

Vous avez choisi un chef opérateur polonais pour tourner le film. Qu'est-ce qui a motivé votre choix ?

Wojciech Staron est un très grand directeur de la photo issu de la grande tradition polonaise, parce qu'il a été formé à l'école de Lodz, l'une des plus importantes au monde pour la photo et où il enseigne lui-même la photo aujourd'hui. J'ai choisi Wojciech parce qu'il a énormément de talent et aussi parce qu'il a une certaine manière de filmer la nature que j'apprécie. Je cherchais quelqu'un qui allait vraiment donner une dimension à cette nature et à la fois la montrer comme ce qu'elle est : elle est dure, sèche et aride, mais en même temps, elle a une vraie beauté.

Le film ne montre pas que de la dureté, mais montre beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie aussi dans cette nature et d'harmonie entre les personnages et la nature. Les jeunes, notamment, y sont aussi très heureux. Wojciech a également filmé beaucoup les enfants. J'aimais beaucoup sa manière de mettre de la poésie dans les images sans que ce soit orientaliste. Il ne voit pas non plus notre monde à nous au Maghreb sous un regard colonial ou folklorique. On s'est donc très bien entendu.

Vous avez choisi de filmer dans cette zone classiquement marginalisée par les pouvoirs successifs en Tunisie. Le film montre-t-il que les gens sont livrés à eux-mêmes face au terrorisme ?

C'est une telle réalité qu'il fallait juste la constater en la mettant en scène. Les zones rurales, et surtout dans cette partie de l'ouest tunisien, sont effectivement loin de la mer, loin du littoral. Il ne s'agit pas des régions pauvres en termes d'agriculture ou des mines. Il y a des mines comme le phosphate, etc. Mais ce sont des régions pauvres parce que l'État y était toujours très absent.

Ce monde rural à cette période-là, en 2015, était laissé à lui-même. Ces gens sont exposés parce qu'ils sont aussi à l'abandon. Ils habitent au pied de la montagne et on ne pouvait pas tricher avec ça. Dans le film, on voulait que l'action soit juste et authentique. Sans compter, qu'il y a dix ans, les islamistes étaient au pouvoir, et ils instrumentalisaient beaucoup, eux et d'autres, cette question complexe du terrorisme. Je pense qu'il y avait aussi d'autres puissances étrangères qui instrumentalisaient le terrorisme.

Les Enfants rouges marquent finalement la fin de l'innocence, et de la paix dans ce monde rural.

Ce n'est pas un film sur le terrorisme, c'est un film sur l'enfance. C'est vraiment un film sur un garçon de 14 ans qui va vivre un drame, un traumatisme. Son enfance est atteinte et il va être confronté au monde des adultes qui est un monde dur, injuste et cruel. Le film est raconté à travers les yeux de ce garçon, ce qui donne aussi une forme de poésie. Il y a d'autres personnages jeunes dans le film : celui qui se fait tuer, mais aussi, un très beau personnage d'une jeune fille, une cousine...

C'est aussi une histoire d'éveil de sens entre ces adolescents. Il y a aussi une histoire d'amour qui traverse le film avec beaucoup de douceur. Ce garçon est dans un moment de choc. Il y a une forme de confusion dans sa tête, il n'a pas encore assimilé la mort, il ne sait pas ce que c'est. C'est en fait un apprentissage de tout ça, mais qui se fait dans une forme de douceur aussi et non pas dans la dureté.