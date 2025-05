Afrique du Sud: Un activiste sud-africain accuse le sidérurgiste ArcelorMittal de pollution près de Johannesburg

Le deuxième sidérurgiste mondial, ArcelorMittal, tient son assemblée générale à Luxembourg ce 6 mai 2025. Pour l'occasion, quelques militants de pays en développement où opère le géant de l'acier ont fait le déplacement. Ils dénoncent l'impact des activités du groupe : pollution, émissions de gaz à effet de serre et atteintes aux droits des populations et veulent demander des comptes à l'entreprise et aux banques qui financent ses projets. Rencontre avec un activiste sud-africain.

Des cheminées de l'aciérie d'ArcelorMittal à Vanderbijlpark, près de Johannesburg, s'échappent toute sorte de gaz polluants et dangereux pour la santé, affirme Mduduzi Tshabalala, militant environnemental local, au micro de Jeanne Richard : « Ils émettent différentes particules, des métaux lourds, du dioxyde de souffre et des oxydes d'azotes. Du coup, les gens vivent avec des maladies respiratoires. »

Le sol et l'eau sont aussi atteints, poursuit Mduduzi Tshabalala : « La pollution est toujours présente sur le terrain. Il y a quelques temps, des vaches sont mortes juste après avoir bu l'eau de la rivière. De l'eau qui venait des installations d'ArcelorMittal. Et les agriculteurs parlent d'animaux qui ne se développent pas normalement. »

« Ils devraient utiliser des technologies bas-carbone »

Et malgré un plan de modernisation des installations et de décarbonation annoncé en 2019, bien peu de travaux ont été réalisés, estime-t-il. Aujourd'hui, il demande à l'entreprise de réparer ses torts : « Ils devraient utiliser des technologies bas-carbone, et réhabiliter l'environnement affecté depuis de nombreuses années. On espère aussi qu'ils vont maintenir l'emploi, avec des postes consacrés à la transition. »

ArcelorMittal a annoncé « entre 4,5 et 5 milliards de dollars » pour ses projets de décarbonation en 2025. Mais sans préciser dans quel pays. La crainte en Afrique du Sud, c'est d'être oublié par le géant de l'acier.