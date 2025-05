Afrique de l'Ouest: Praps2 - Des réalisations 'importantes' au profit des communautés pastorales des pays bénéficiaires (CILSS)

Saly — La mise en oeuvre de la deuxième phase du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS 2) a permis d'enregistrer des "réalisations importantes" dans les six pays bénéficiaires, en termes de renforcement de la résilience des communautés pastorales et agro-pastorales, a révélé, lundi à Saly (Mbour, Ouest), Abdoulaye Mouhamadou, secrétaire exécutif du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Le PRAPS 2, qui a démarré en janvier 2022 pour une durée de six ans, couvre six des 13 pays membres du CILSS. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad.

"Les réalisations sont importantes au niveau des six pays de la région, que ce soit dans le domaine de la santé animale, de l'économie pastorale à travers l'accès aux moyens de subsistance des femmes et des jeunes, en termes d'activités génératrices de revenus, en termes d'infrastructures économiques et pastorales", a dit Abdoulaye Mouhamadou.

Il prenait part à un atelier régional consacré à la synthèse des résultats du PRAPS 2, à son évaluation à mi-parcours. La rencontre, qui se déroule du 5 au 13 mai 2025, est couplée à la 8-ème mission d'appui à sa mise en oeuvre.

"Le PRAPS 2 a considérablement renforcé l'accès des communautés pastorales aux ressources naturelles", renseigne Abdoulaye Mouhamadou.

"Ses initiatives ont permis de mettre en place et d'animer des cadres nationaux et transfrontaliers de gestion concertée des ressources pastorales, de conclure quatre accords bilatéraux et multilatéraux favorisant une transhumance transfrontalière apaisée", s'est réjoui le secrétaire exécutif du CILSS.

Entre autres réalisations, note-t-il encore, "le projet a oeuvré à la planification des campagnes de vaccination transfrontalière, à la disponibilité des doses de vaccins, à la tenue régulière des réunions des réseaux de santé animale, à la formation des personnels de santé animale et au contrôle de l'usage des médicaments vétérinaires homologués".

Il invite toutefois les participants à faire de cette rencontre un "moment privilégié pour tirer des leçons et des enseignements du passé", en tenant compte du contexte actuel au niveau régional et international.

Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Ousmane Mbaye qui a pris part à la rencontre, a souligné que les nouvelles autorités sénégalaises placent le pastoralisme "au coeur des priorités du gouvernement", avec une nouvelle orientation vers les coopératives communautaires.

Il n'a pas manqué d'insister sur la "part importante" qu'occupe le "pastoralisme" dans l'élevage sénégalais, avec un "impact important sur l'économie".

Ousmane Mbaye a indiqué que cette revue à mi-parcours du PRAPS-2 "sera une occasion pour réorienter les ressources vers la nouvelle priorité du département".

