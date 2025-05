Burkina Faso: BOA Burkina Faso - Baisse des bénéfices malgré une hausse des recettes

TLDR

Bank of Africa-Burkina Faso(BRVM : BOABF) a enregistré un produit net bancaire de 14,2 milliards FCFA (24,6 millions $) au 1er trimestre 2025, en hausse de 2,3% contre 13,9 milliards FCFA (24,1 millions $) un an plus tôt, sous l'effet d'une augmentation de 11,2% de la marge bancaire.

Malgré la croissance des revenus, le bénéfice net a baissé de 16,6% à 5,2 milliards FCFA (9 millions $) contre 6,2 milliards FCFA (10,7 millions $) au T1 2024. Le résultat avant impôt a baissé de 18,9% à 6 milliards FCFA (10,4 millions $). La banque a déclaré des dépôts de clients de 809,9 milliards de FCFA (1,4 milliard de dollars) et des prêts de clients de 553,7 milliards de FCFA (959 millions de dollars) au 31 mars.

Dans sa déclaration trimestrielle, la banque a noté que les opérations se sont déroulées "dans un contexte national marqué par les efforts du gouvernement pour reconquérir le territoire et améliorer le climat des affaires".

Points clés à retenir

Bank of Africa-Burkina Faso, qui fait partie du groupe marocain BMCE, poursuit ses activités dans un contexte sécuritaire complexe au Burkina Faso. Le pays lutte contre une insurrection islamiste depuis 2015, et le gouvernement militaire qui a pris le pouvoir en 2022 s'est concentré sur la récupération du territoire. Malgré les problèmes de sécurité, l'économie du Burkina Faso a fait preuve de résilience.

Les efforts du gouvernement pour stabiliser les régions précédemment touchées par l'activité des insurgés ont créé des poches d'amélioration des conditions d'affaires, en particulier dans les centres urbains. Le secteur bancaire est confronté à la pression continue de l'incertitude économique régionale et de l'inflation mondiale.

Cependant, la croissance modeste des revenus de Bank of Africa indique une stabilisation des opérations bancaires de base malgré des coûts plus élevés qui ont un impact sur la rentabilité globale. Le Groupe BMCE opère dans 18 pays africains et a maintenu son engagement envers le marché burkinabé malgré les défis régionaux, se positionnant pour bénéficier des efforts de reprise économique.