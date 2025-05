Niger: Les bénéfices de la Bank of Africa-Niger chutent de 50 % sous l'effet des sanctions

TLDR

Bank of Africa-Niger (BRVM : BOAN) a enregistré une baisse de 50,2% de son bénéfice net à 1,14 milliard de FCFA (1,97 million de dollars) au premier trimestre 2025.

La banque a invoqué "les effets négatifs des sanctions des institutions communautaires imposées au Niger" et a suspendu son aide au développement.

Le produit net bancaire a chuté de 16,3 % à 4,78 milliards de FCFA (8,28 millions de dollars), en raison de la baisse du volume des prêts et de l'augmentation du coût des ressources interbancaires.

Bank of Africa-Niger(BRVM : BOAN) a enregistré une baisse de 50,2% de son bénéfice net à 1,14 milliard FCFA (1,97 million $) au 1er trimestre 2025, contre 2,29 milliards FCFA (3,96 millions $) un an plus tôt. Le produit net bancaire a chuté de 16,3 % à 4,78 milliards FCFA (8,28 millions $), reflétant la baisse des volumes de prêts et l'augmentation des coûts des ressources interbancaires. Le résultat d'exploitation a chuté de 38 % à 1,69 milliard de FCFA (2,93 millions de dollars).

La banque a cité "les effets négatifs des sanctions imposées au Niger par les institutions communautaires" et la suspension de l'aide au développement comme des facteurs clés perturbant les opérations normales. Ces développements politiques ont affecté de manière significative le secteur bancaire.

Les frais généraux ont augmenté de 3,4 % pour atteindre 3,09 milliards de FCFA (5,35 millions de dollars), avec un coefficient d'exploitation de 64,7 %. Le coût du risque a augmenté de 52,7 %, la banque ayant entrepris des efforts d'assainissement de son portefeuille. Le bénéfice avant impôt a diminué de 48,5% à 1,26 milliard FCFA (2,18 millions $) par rapport au T1 2024.

Points clés à retenir

Bank of Africa-Niger, qui fait partie du groupe marocain BMCE, opère sur l'un des marchés les plus difficiles d'Afrique de l'Ouest depuis le coup d'État militaire de juillet 2023 qui a déclenché des sanctions régionales de la CEDEAO et la suspension de l'aide internationale. Le secteur bancaire nigérien est confronté à des contraintes de liquidité et à une contraction de l'économie depuis le coup d'État. La croissance du PIB du pays est au point mort, et le FMI prévoit une croissance négative pour 2025, les sanctions continuant à limiter les investissements étrangers et le commerce.

Le groupe BMCE opère dans 18 pays africains mais est confronté à des défis particuliers au Niger où l'isolement politique a perturbé les activités bancaires normales. Malgré ces vents contraires, la banque reste l'une des rares institutions financières internationales à maintenir des opérations dans le pays, bien qu'avec une rentabilité considérablement réduite.