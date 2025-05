Sénégal: Africa Energy Week - Le pays va explorer de nouvelles pistes d'investissement

Selon un communiqué de presse, le ministre Birame Soulèye Diop a confirmé sa participation à l'African Energy Week 2025 : Invest in African Energy, alors que le Sénégal accélère sa production pétrolière, lance de nouveaux projets gaziers et met en oeuvre un plan de développement économique et social audacieux sur 25 ans.

Selon la même source, la présence du ministre Diop souligne l'engagement du Sénégal à promouvoir des partenariats axés sur l'investissement dans les secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, tout en mettant en évidence les récents développements dans les cadres juridiques et politiques du pays.

Suite à son émergence en tant que nation productrice de pétrole en 2024, le Sénégal a dépassé les attentes avec le champ pétrolier offshore de Sangomar, ouvrant la porte à de nouveaux investissements à travers la chaîne de valeur de l'énergie. «Exploité par Woodside Energy, le champ a produit 16,9 millions de barils de brut en 2024, soit bien plus que l'objectif initial de 11,7 millions. Plus important encore, Sangomar a commencé à approvisionner la raffinerie nationale du Sénégal, avec 650 000 barils transformés à Dakar début 2025 en diesel, kérosène, essence et butane », rappelle le communiqué. Cela marque une étape importante vers l'autosuffisance énergétique, réduit la dépendance à l'égard des importations et renforce la chaîne de valeur locale - créant ainsi des opportunités évidentes d'investissement dans le raffinage, l'infrastructure et le développement en aval. Avec cette étape, le Sénégal se positionne pour intégrer la production dans une stratégie énergétique durable et à fort impact.

BP a annoncé que la phase 1 du projet GNL Greater Tortue Ahmeyim (GTA) produirait son premier gaz en janvier 2025, ce qui constitue une étape importante pour l'industrie gazière sénégalaise.

Sous la direction du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal a lancé un plan audacieux de développement économique et social sur 25 ans, axé sur la souveraineté économique et la valorisation de ses ressources naturelles. Ce plan donne la priorité à la transformation locale et à la création de valeur ajoutée, avec des objectifs ambitieux tels que l'accès à l'électricité à 100 % et l'autosuffisance énergétique nationale. Pour les investisseurs, il s'agit d'une orientation politique claire et à long terme qui place l'énergie au coeur du développement national.

Le ministre Diop devrait expliquer comment le secteur de l'énergie contribuera à cette vision, en équilibrant la monétisation des ressources avec la gestion de l'environnement et en plaçant la durabilité au coeur de la stratégie sénégalaise.

L'événement offrira aux parties prenantes une occasion unique de s'engager dans le secteur énergétique sénégalais et d'aligner leurs investissements sur les objectifs du pays en matière de développement durable et de transformation économique. En conséquence, Aew 2025 contribuera à favoriser les partenariats et à attirer les investissements qui soutiennent les ambitions énergétiques du Sénégal pour un avenir durable et prospère.