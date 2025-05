Afrique: Ces africains qui ont brillé au MET Gala 2025

Le Met Gala 2025 s’est déroulé dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 mai 2025 à New York, aux États-Unis. En effet, le Metropolitan Museum of Art a refusé du monde accueillant de célèbres invités de classe mondiale. Parmi eux, des célébrités africaines, telles que Tems, Burna Boy, Ayra Starr, Omar Sy, Guillaume Diop, Khaby Lame, Lupia Nyong’o, entre autres, démontrant la culture africaine à travers des tenues qui rappellent le dandysme.

Le dress code de cette année est : « Superfine, Tailoring Black Style » inspiré par l’essai « Slaves to Fashion : Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity », rédigé en 2009 par l’auteure et professeure Monica L. Miller. Un thème qui fait écho au mouvement « Black Lives Matter », éclaté en 2020.

Il faut noter que cette exposition retrace l’histoire du dandysme noir aux États-Unis du 18ème siècle à l’ère contemporaine, au travers de photographies, de films, de peintures et bien sûr, de vêtements de créateurs noirs longtemps invisibilités, peut-on lire sur « Gala », le site de l’événement.

C’est dans cette optique que les célébrités africaines du cinéma, de la mode, de la musique, etc.., ne se sont pas fait prier pour mettre en exergue la tradition africaine assemblée à la modernité dans le but de rendre hommage aux Afro-Américains, originaires du continent.

Il est important de noter que les esclaves capturés en Afrique et déportés aux États-Unis ne se sont jamais séparés de leur culture même si c’étaient enfouis en eux. Cette africanité a toujours plané autour d’eux, influençant quelques fois le style d’habillement et leurs pratiques traditionnelles.

C’est dans cette optique que Monica L. Miller, commissaire de l’exposition a déclaré que « la mode et les vêtements ont été utilisés comme des moyens de lutte de pouvoir et d'esthétique pour les Noirs depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui et le dandysme a longtemps été un vecteur pour articuler la relation entre vêtement, identité et pouvoir »

Elle détaille l’histoire du dandysme noir qui selon elle, « illustre comment les Noirs sont passés du statut d'êtres esclavagisés et d'objets de luxe acquis comme preuves de richesse et de statut, à celui d'individus autonomes et autodéfinis, qui initient des tendances au niveau mondial. »

Le MET Gala 2025 rappelle ainsi la connexion que les Afro-Américains ont avec le continent africain qui est leur terre d’origine.