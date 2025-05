Algérie: Le Sultan d'Oman Haïtham ben Tariq achève sa visite d'Etat au pays

Alger — Le Sultan d'Oman, pays frère, Sa Majesté Haïtham ben Tariq, a achevé, lundi, sa visite d'Etat de deux jours en Algérie.

Le Sultan d'Oman a été salué à son départ de l'Aéroport international Houari-Boumediene par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette importante visite a été couronnée par la signature de mémorandums d'entente couvrant divers secteurs. La cérémonie de signature a été présidée par le président de la République et le Sultan d'Oman.

Dans ce cadre, un mémorandum d'entente a été signé entre l'Office national de la recherche géologique et minière (ORGM), filiale du groupe Sonarem, et la Minerals Development Oman (MDO), société relevant de l'Autorité d'investissement d'Oman.

Une feuille de conditions relative à un accord préliminaire entre le groupe Sonatrach et la société omanaise Abraj Energy Services a également été signée.

Un mémorandum d'entente dans le domaine de l'industrie pharmaceutique a aussi été signé entre les deux parties, de même qu'un programme exécutif de coopération scientifique et technique dans le domaine de la pêche, un programme exécutif relatif à un mémorandum d'entente de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la santé animale et un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine agricole.

A cette occasion, les deux parties ont également signé un programme exécutif de coopération en matière d'inspection du travail pour la période 2025-2027 et un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la période 2026-2028.

De plus, un mémorandum d'entente a été signé en matière de coopération judiciaire, en sus d'une feuille de conditions relative à l'accord de création d'un fonds d'investissement conjoint entre le ministère des Finances et l'Autorité d'investissement d'Oman.

Auparavant, les membres des délégations des deux pays ont eu des entretiens bilatéraux.

Ces entretiens ont eu lieu entre le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et le ministre omanais du Diwan de la Cour royale, M. Khalid bin Hilal Al Busaidi, et entre le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, et le vice-Premier ministre chargé des Affaires de défense du Sultanat d'Oman, son Altesse Shihab bin Tariq Al Said.

De son côté, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, s'est entretenu avec son homologue omanais, M. Badr bin Hamad Albusaidi.

Les ministres de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Youcef Cherfa, et de l'Hydraulique, M. Taha Derbal, se sont, quant à eux, entretenus avec le ministre omanais de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources en eau, M. Saud bin Hamood Al Habsi.

Dans le secteur de la santé, les entretiens ont réuni le ministre du secteur, M. Abdelhak Saihi, et son homologue omanais, M. Hilal bin Ali Al Sabti, ainsi que le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), M. Omar Rekkache, et le président de l'Autorité d'investissement d'Oman, M. Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi.

Le Sultan d'Oman avait entamé, dimanche, une visite d'Etat de deux jours en Algérie.

Un accueil officiel lui a été réservé par le président de la République à l'Aéroport international Houari-Boumediene, en présence de hauts responsables de l'Etat et de membres du Gouvernement.

Au deuxième jour de la visite, le président de la République a reçu le Sultan d'Oman au siège de la Présidence de la République, où il a eu avec lui des entretiens en tête-à-tête, élargis par la suite aux membres des délégations des deux pays.

Plus tôt dans la matinée, le Sultan d'Oman s'était recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération nationale, au Sanctuaire du Martyr (Alger), où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, avant de visiter le Musée national du Moudjahid, où il a reçu des explications exhaustives sur les différentes étapes de l'Histoire de l'Algérie, notamment celle de la glorieuse Révolution de libération nationale.