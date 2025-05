Algérie: Sonatrach - Convention avec l'omanaise Abraj en vue de créer une société mixte de services pétroliers

Alger — Le groupe Sonatrach et la société omanaise Abraj Energy Services ont signé, lundi à Alger, un "Term Sheet" (lettre d'intention) en prévision de la création d'une société mixte spécialisée dans les services pétroliers, selon un communiqué du groupe public.

Le document a été paraphé au siège de la présidence de la République, par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi et le PDG d'Abraj Energy Services, Saif Al Hamhami, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le sultan d'Oman, sa Majesté Haitham bin Tariq, qui a effectué une visite officielle en Algérie.

La signature de ce "Term Sheet" intervient à la suite du protocole d'accord signé entre les deux sociétés le 24 avril 2024 et vient couronner les travaux du groupe de travail conjoint créé entre Sonatrach et Abraj, permettant notamment d'identifier des opportunités de partenariat et d'envisager la création d'une société mixte, indique la même source.

L'objectif de ce document est de "définir les principales conditions techniques, juridiques, économiques et commerciales pour évaluer l'opportunité et la faisabilité de la création d'une société mixte de services pétroliers intégrés en Algérie, intervenant notamment, dans le forage, le work over, les services aux puits et la gestion de projets intégrés, en donnant la priorité au marché algérien, tout en élargissant son champ d'intervention aux marchés internationaux".

La signature de ce document vient, aussi, confirmer "la volonté des deux entreprises d'approfondir leur partenariat stratégique et de hisser leur coopération à un niveau qui reflète la volonté des deux pays de consolider leurs relations bilatérales et de promouvoir leurs échanges dans des secteurs vitaux, dans une perspective de développement durable", a ajouté le groupe.

Abraj Energy Services est l'une des plus importantes entreprises du Sultanat d'Oman dans le secteur de l'industrie pétrolière, dont les activités se concentrent notamment dans le domaine des services pétroliers et gaziers.