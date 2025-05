Algérie: Le ministre de la Communication reçoit l'ambassadeur de la République populaire de Chine au pays

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a reçu, lundi, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Dong Guangli, indique un communiqué du ministère.

La rencontre qui s'est tenue au siège du ministère a été "l'occasion de souligner la profondeur des relations historiques unissant l'Algérie et la Chine et de réaffirmer la volonté commune des deux parties de renforcer la coopération dans le domaine de l'information et de la communication", ajoute le communiqué.

Les deux parties ont passé en revue "les volets de coopération et de partenariat entre les institutions médiatiques algériennes et leurs homologues chinoises, à l'instar du programme exécutif de coopération dans le domaine de la radio et de la télévision entre l'Algérie et la Chine, signé en 2019, et le projet du programme d'échange d'information entre l'Agence Algérie presse service (APS) et son homologue chinoise Xinhua qui sera signé ultérieurement".

Les deux parties ont, par ailleurs, salué "le caractère stratégique des relations bilatérales entre l'Algérie et la Chine", rappelant à ce propos "la conclusion d'un accord de partenariat stratégique entre les deux pays et l'adhésion de l'Algérie à l'initiative chinoise "Ceinture et route".

Au terme de la rencontre, l'ambassadeur chinois a salué "la qualité des relations entre l'Algérie et la Chine", exprimant son souhait de les voir se consolider et se renforcer au mieux des intérêts des deux peuples et de finaliser, au plus vite, la mouture finale du mémorandum d'entente en matière d'échange médiatique entre le ministère de la Communication et le bureau de l'Information du Conseil des affaires d'Etat chinois, qui sera signé lors des prochaines échéances bilatérales", conclut la même source.