Algérie: Education - Modification du calendrier des examens du 3e trimestre et de rattrapage au titre de l'année scolaire 2024/2025

Alger — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, lundi dans un communiqué, la modification du calendrier des examens du 3e trimestre et de rattrapage au titre de l'année scolaire 2024/2025.

Dans le calendrier modifié, les examens du 3e trimestre pour le cycle primaire (1ère, 2e, 3e, 4e et 5e années) se dérouleront du 18 au 22 mai. Les examens du 3e trimestre pour le cycle moyen auront lieu du 12 au 14 mai pour les classes de 4e année (BEM), et du 18 au 22 mai pour les 1ére, 2e et 3e années.

Quant au cycle secondaire de l'enseignement général et technologique, les examens du 3e trimestre sont prévus du 11 au 15 mai pour les classes de 3e année (Baccalauréat), et du 18 au 22 mai pour les 1ère et 2e années.

Par ailleurs, les examens de rattrapage auront lieu les 23 et 24 juin prochain pour les élèves de 2e, 3e et 4e années du cycle primaire, et pour ceux des 1ère, 2e et 3e années du cycle moyen, ainsi que pour les élèves de 1ère et 2e années du cycle secondaire.