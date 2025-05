Algérie: Glissement de terrain à Oran - Relogement de 243 familles sinistrées

Oran — Un total de 243 familles touchées par le glissement de terrain survenu au quartier Es-Sanaoubar (Oran) ont été relogées dans de nouveaux logements situés dans les communes de Misserghine et Oued Tlelat, dans le cadre de la deuxième phase de l'opération de prise en charge des sinistrés, a-t-on appris, mardi, auprès des services de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Les services de la wilaya, en coordination avec la daïra et la commune d'Oran, la direction du logement et l'OPGI, et sur instruction du wali d'Oran, Samir Chibani, ont lancé lundi soir l'opération de relogement de 129 familles au niveau du site des 2.000 logements publics locatifs à Oued Tlelat, et de 114 familles au niveau de la cité 900 logements publics locatifs à Misserghine.

Une fois l'opération de relogement achevée, les habitations endommagées et menaçant de s'effondrer ont été démolies, selon la même source, qui a précisé que "tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour cette opération".

Pour rappel, le jour même de l'accident, survenu fin avril dernier, 183 familles avaient déjà été relogées dans des logements neufs, en exécution des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ordonnant une prise en charge immédiate des citoyens touchés par ce sinistre.

Le chef de la daïra d'Oran par intérim, M. Mohamed Meziane, avait déclaré auparavant à la presse que toutes les familles sinistrées vivant dans une zone à risque autour du lieu du glissement de terrain au quartier Es-Sanaoubar seraient prises en charge, conformément au rapport d'expertise de l'Organisme de contrôle technique de construction (CTC), en précisant que "les familles non encore relogées seront prises en charge selon la loi, dès la fin des vérifications dans le fichier national du logement".

Le glissement de terrain, survenu à l'endroit appelé "Terrain Chabat", au niveau du quartier Es-Sanaoubar, dans la commune d'Oran, avait causé la mort de quatre personnes et blessé treize autres.

Suite à ce drame, une délégation ministérielle s'était rendue à Oran sur ordre du Président de la République, pour s'enquérir de l'état des blessés et proposer des solutions aux sinistrés.

Cette délégation était composée du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, oraya Mouloudji, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, accompagnés du directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, et du directeur général de la Protection civile, Boualem Boughelaf.