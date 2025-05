Algérie: Solidarité nationale - Nécessité de consolider les mécanismes de prise en charge des catégories vulnérables dans le cadre du plan d'action du secteur

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a indiqué, lundi à Alger, que le secteur veillait à renforcer les mécanismes de solidarité nationale en matière de prise en charge des catégories vulnérables, dans le cadre du plan d'action du secteur 2025-2029.

Lors de son exposé devant la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, Mme Mouloudji a souligné que le secteur s'employait à "renforcer les mécanismes de solidarité nationale en faveur des catégories sociales démunies nécessitant une prise en charge et un accompagnement", précisant que le volet relatif à la protection et à la promotion de la famille, de la femme, de l'enfant et des personnes âgées "s'est taillé une bonne part" de ce plan.

Évoquant des mesures prises par le secteur, la ministre a fait part de "l'élaboration d'une stratégie nationale pour la protection et la promotion de la famille, en sus de la mise en place d'un nouveau mécanisme en matière de médiation familiale visant à raffermir les liens familiaux".

Mme Mouloudji a également mis en avant les mesures prises en termes d'autonomisation économique de la femme, notamment la femme rurale, visant son encouragement à "bénéficier des programmes de soutien de l'Etat pour la création de micro-projets et le développement de l'esprit d'entrepreneuriat, à travers des actions de sensibilisation", rappelant l'élaboration, en mars dernier, du "guide d'autonomisation économique de la femme".

Dans le domaine de la protection de la femme, la ministre a également rappelé le lancement mars dernier du "numéro vert 26-10, destiné spécialement aux femmes victimes de violences, afin de leur apporter assistance et répondre à leurs préoccupations au niveau des espaces d'accueil, d'orientation et d'accompagnement".

La ministre a également mis en avant les programmes tracés dans le domaine de la prise en charge, de l'accompagnement et de la promotion de l'intégration sociale des personnes âgées, les mesures de protection et de promotion de l'enfance, ainsi que les procédures de prise en charge en matière d'éducation et d'enseignement spécialisées au profit des personnes à besoins spécifiques, citant les différents programmes de développement social supervisés par l'Agence de développement social (ADS) qui relève de sa tutelle.

Concernant la numérisation, Mme Mouloudji a dévoilé le programme du secteur dans ce domaine pour l'année 2025, notamment la numérisation de la carte des personnes à besoins spécifiques et la numérisation des programmes des cellules de solidarité de proximité, outre le lancement de plateformes numériques spéciales pour les services du Secteur de la Solidarité nationale.