Ghana: Ligue des champions - Arsenal compte sur le retour de Thomas Partey face au PSG

Arsenal a récupéré son milieu de terrain, Thomas Partey, qui avait été suspendu pour la demi-finale aller. Les Gunners comptent sur l'international ghanéen mercredi 7 mai au Parc des Princes face au PSG pour atteindre la deuxième finale de son histoire.

Arsenal aura-t-il un autre visage au Parc des Princes avec le retour de Thomas Partey, pilier du jeu de l'entraîneur Mikel Arteta et qui affiche une régularité importante pour les Gunners ? À quatre jours de sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG, Arsenal affrontait Bournemouth, et Thomas Partey, suspendu au match aller, faisait son retour comme titulaire.

Fort de sa victoire 1-0 sur la pelouse d'Arsenal, le PSG est tout proche de s'offrir devant son public la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. Mais l'international Ghanéen pourrait bien faire douter les Parisiens même s'il a montré une mauvaise version de lui-même contre Bournemouth.

Réaliser une grosse performance à Paris

Si le PSG s'est incliné samedi 3 mai à Strasbourg avec une équipe largement remaniée, Arsenal a fait de même à domicile contre Bournemouth (2-1) mais avec son onze-type pour sa quatrième défaite cette saison en Premier League. Entre duels perdus et inspiration proche du néant, Thomas Partey a été brouillon face aux Cherries.

La défaite face à Bournemouth a créé « beaucoup de rage, de colère, de frustration et une sensation désagréable dans le ventre. Nous devons donc nous en servir pour réaliser une grosse performance à Paris, gagner le match et remporter la finale », avait réagi Mikel Arteta.

Même avec ce faux pas, avec le gestionnaire du rythme au milieu de terrain, Arsenal rêve d'une deuxième finale de Ligue des champions, après celle perdue en 2006 au Stade de France par la génération Thierry Henry guidée par Arsène Wenger contre le Barça de Ronaldinho et Samuel Eto'o (2-1). Thomas Partey est donc attendu comme le messie par les supporters d'Arsenal.

Sans Partey, Arsenal a « manqué de solidité » au match aller

Contre Paris, à l'aller, l'absence de Partey avait été un des éléments clés avancés en Angleterre pour expliquer le manque de maîtrise défensive et le déficit d'allant offensif. « En fin de compte, j'ai l'impression que le carton jaune pour Partey a coûté cher », avait analysé en après-match Daniel Sturridge, l'ex-attaquant de Chelsea et Liverpool, sur Amazon Prime, en résumant: « No Partey, no party » (pas de Partey, pas de fête).

Globalement, sans lui, Arsenal a « manqué de solidité » au milieu de terrain, selon le consultant. Mikel Arteta avait décidé de reculer d'un cran Declan Rice, milieu relayeur, pour combler le vide laissé par Partey. Cela a eu un double effet négatif : Rice n'a pas apporté la même assise défensive et il n'a pas pu apporter ses projections habituelles vers l'avant.

Outre-Manche, on rêve désormais d'une performance majuscule de l'international ghanéen comme face au Real Madrid, le champion sortant, écoeuré à l'aller (3-0) et de nouveau battu au retour (2-1) en quarts de finale. Le N.5 d'Arsenal avait brillé malgré l'enjeu et la qualité de l'adversaire.