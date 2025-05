Niger: Les locaux d'Orano et de ses filiales à Niamey perquisitionnés

Au Niger, nouvel épisode dans le bras de fer entre les autorités et le géant de l'uranium Orano. Les locaux du groupe et de ses filiales à Niamey ont été perquisitionnés le 5 mai 2025 par la sécurité extérieure nigérienne. Un responsable nigérien, ainsi que du matériel, ont été emmenés par la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE). Depuis le coup d'État de juillet 2023, Niamey affirme sa souveraineté sur ses ressources. Les relations entre le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et le groupe français sont très compliquées.

Les locaux d'Orano et de ses filiales à Niamey ont été bouclés, ce mardi matin, mis sous scellés, et rendus inaccessibles au personnel. Les bureaux ont été fouillés la veille, pendant près de 6 heures par la DGDSE, la sécurité extérieure. Ils ont emmené le directeur d'Orano au Niger, Ibrahim Coumo, des ordinateurs et des téléphones portables.

Joint par RFI, Orano affirme disposer d'informations très limitées sur la situation au Niger, dans le contexte actuel. Et ne pas avoir pu entrer en contact avec son représentant sur place.

Relations tendues

Les relations entre les autorités nigériennes et le groupe français sont tendues depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Le CNSP met régulièrement en avant sa volonté de souveraineté sur les ressources nationales. Le dialogue entre les deux partenaires est rompu.

Procédures d'arbitrage

Actuellement, le groupe français n'exploite plus de mine dans le Nord du Niger. Plus de 1 000 tonnes d'uranium y sont stockées, faute de pouvoir être exportées via le Bénin. Orano a perdu le contrôle opérationnel de sa filiale Somaïr depuis plusieurs mois. Les travaux de réaménagement du site de Cominak sont suspendus. Et le permis d'exploitation du site d'Imouraren lui a été retiré l'an dernier. L'exploitation n'avait jamais démarré. Le minier français a engagé deux procédures internationales d'arbitrage.