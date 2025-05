Afrique du Nord: À Marseille, le Mucem donne à voir et à comprendre la culture amazighe

Amazighes, c'est le titre d'une exposition qui se tient en ce moment au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), à Marseille. Plusieurs dizaines d'objets, photos, dessins, du XIXe siècle à nos jours, en plus de quelques pièces archéologiques, sont présentés. Objectif : donner des clés de compréhension de la culture amazighe ou berbère et de sa symbolique, avec au centre la figure féminine et le cycle de la vie. Visite.

Ne pas enfermer une culture multimillénaire dans une aire géographique ou une temporalité réduite. Le Mucem met en avant la circulation de la langue et des symboles amazighes à travers l'espace et le temps.

Alexis Sornin, directeur des musées du jardin Majorelle de Marrakech et co-commissaire de l'exposition, souligne : « Une des choses qu'essaie de faire cette exposition, c'est de démontrer qu'il est peut-être davantage question de pan-amazighité sur un très long territoire, de l'Égypte jusqu'aux Îles Canaries, du Sahel jusqu'au nord de l'Europe - pour ne pas parler des Amériques -, où vivent des communautés amazighes, parfois plus nombreuses dans les grandes villes que dans les milieux ruraux dont elles proviennent. Et puis surtout sur un très long temps historique. »

Dizaines d'objets

Du Néolithique à des oeuvres contemporaines, des dizaines d'objets sont exposés : des fibules (ces épingles pour attacher un vêtement) aux objets domestiques, en passant par les bijoux et les tatouages sur lesquels se répètent des formes et symboles similaires. Pour embellir, marquer l'appartenance à un groupe social, et pour protéger, dans des sociétés rurales soumises aux aléas.

L'exposition rend aussi hommage à ceux qui ont documenté la culture amazighe, comme le Docteur Sijelmassi, au Maroc. « C'est un médecin du travail qui observe les signes, non pas d'une maladie mais d'une civilisation potentiellement en danger, qu'il classe et surtout au sujet desquels il réfléchit, avant de publier un livre en 1974 avec une double page qui concerne justement les signes et les tatouages mais aussi des peintures sur les corps des femmes qui étaient ses patientes », explique Alexis Sornin.

Motifs que l'on retrouve dans des oeuvres plus contemporaines, comme la Main tatouée au henné de l'artiste marocain Farid Belkahia.

Culture amazighe: «On est à l'aube de quelque chose qui pourrait mourir mais sans doute va renaître» Montrer la vitalité de la culture amazighe plutôt que de renvoyer au passé, notamment avec des artistes contemporains, justement. C'est l'un des objectifs que s'étaient fixés les commissaires de l'exposition Amazighes. Aujourd'hui, dans certaines zones, la culture amazighe est encore bien présente dans le quotidien.

Même si elle est menacée, elle pourrait bien renaître grâce à l'intérêt de jeunes générations, avec toutefois un risque de folklorisation, comme l'explique l'architecte et anthropologue Salima Naji, l'autre co-commissaire de l'exposition : « On est à un moment où tout n'est pas perdu et où tout est quand même potentiellement moribond, mais qui peut être réactivé parce qu'il y a encore des passeurs de mémoire et des faiseurs de patrimoine. »

Salima Naji poursuit : « Autant, autrefois, le rural était méprisé, autant tout à coup par les musées, les gens se disent : "Ah, mais cette culture, qui est ma culture, elle a une vraie valeur ! Regarde comme c'est beau !" C'est pour ça que je pense qu'il y a une redécouverte actuellement. Et je vois une jeune génération sur Instagram et ailleurs qui découvre ça et qui se dit : "Mais enfin, c'est moi ! Et, en fait, ça a de l'intérêt, c'est intéressant." Donc, on est à l'aube aussi de quelque chose qui, quand j'étais jeune, était quelque chose de moribond, et qui, aujourd'hui, pourrait mourir, mais sans doute va renaître sous d'autres formes. »