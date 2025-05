Afrique: Bassirou Diomaye Faye magnifie la contribution de l'église à la paix et au développement des pays africains

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué, mardi, la contribution "essentielle" et "irremplaçable" de l'Eglise catholique à la paix et au développement des pays africains.

"Votre réflexion d'aujourd'hui portera notre monde sur la construction d'une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest. Cela m'amène à souligner la contribution essentielle et irremplaçable de l'Église au développement de nos pays", a déclaré le chef de l'Etat à l'ouverture de la cinquième Assemblée de la conférence épiscopale réunie d'Afrique de l'Ouest (CERAO).

Devant le collège de 150 évêques venus de toute l'Afrique de l'Ouest, le président Faye a relevé l'engagement de l'église dans l'éducation, la formation professionnelle et la consolidation des valeurs, qui "forment notre vivre ensemble et notre destin commun", en se positionnant en "alliée sûre et incontournable de l'État".

Le chef de l'Etat a déclaré au nom de son gouvernement, destinataire privilégié des conclusions émanant de cette assemblée générale, compter sur celles-ci dans l'élaboration des politiques publiques prioritaires.

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye (en boubou) et le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, Jean Baptiste Tine, entourés de dignitaires religieux de la CERAO.

Pour lui qui prône une cohésion inébranlable face aux crises, aux instabilités politiques chroniques et aux drames migratoires, qui secouent la région ouest africaine, c'est " ensemble, en toute synodalité, [que] nous devons promouvoir une ère de paix et de concorde".

" Du reste, ces actions multiformes au service de l'homme, rejoignent la prière de l'Église au long des âges", a soutenu le chef de l'Etat qui a fait l'annonce de l'établissement prochaine de Délégation générale des Affaires religieuses en substitution à la direction des Affaires religieuses.

Sa mission sera "d'accompagner les communautés religieuses, musulmanes, chrétiennes et les religions traditionnelles dans l'exercice de leur culte tout en développant l'information religieuse, l'infrastructure et l'équipement religieux".