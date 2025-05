Sénégal: Mabouba Diagne exhorte les partenaires financiers à investir dans l'agriculture

Diamniadio — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne a exhorté les banques et autres partenaires financiers à davantage investir dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage afin de permettre au gouvernement de relever le défi de la souveraineté et de la sécurité alimentaire.

"Nous ne pouvons pas réussir le pari de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire sans avoir un secteur bancaire qui nous suit et nous accompagne. Chers banquiers vous avez un devoir envers le pays", a-t-il déclaré lundi lors d'une rencontre de présentation de la stratégie de financement du secteur agricole et de l'élevage aux partenaires techniques et financiers, le secteur bancaire en particulier.

"Nous devrions travailler ensemble pour que les banquiers comprennent mieux le secteur agricole et de l'élevage pour pouvoir y investir", a-t-il indiqué Mabouba Diagne, assurant avoir "l'intime conviction qu'avec une mobilisation du secteur bancaire, la volonté du président de la République, de son Premier ministre, nous pouvons relever les défis, dans une dynamique de Jub Jubal Jubanti".

"Je suis absolument convaincu que vous pouvez investir dans l'agriculture. Les performances que nous avons eu sur l'oignon et la pomme de terre nous prouvent que c'est possible. Je demande donc aux banques et établissements financiers établis au Sénégal de investir dans le secteur agricole", a réitéré M. Diagne.

Le ministre de l'Agriculture a souligné que l'Etat et les acteurs du secteur agricole et de l'élevage comptent sur le secteur bancaire pour relever les défis de la souveraineté alimentaire. "Nous avons tous les outils pour que ça marche. Les gens nous font confiance et si nous voulons transformer l'économie de ce pays, je suis certain que le Sénégal peut le faire", a-t-il encore fait valoir.

Il a indiqué que l'Afrique importe entre 70 et 100 milliards de dollars pour se nourrir, rappelant aux banquiers que "dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), nous avons le droit de se faire de l'argent, de créer des emplois, et nourrir nos populations".