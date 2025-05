Afrique: Première historique - Le Fonds mondial soutient l'approvisionnement en traitement de première intention contre le VIH fabriqué sur le continent

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) a franchi une étape historique en soutenant l'approvisionnement - pour la première fois - en traitement de première intention contre le VIH fabriqué en Afrique.

Le traitement - des médicaments antirétroviraux vitaux de qualité appelés TLD (ténofovir, lamivudine et dolutégravir) et préqualifiés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - a été acheté auprès d'une grande entreprise pharmaceutique kenyane et livré au Mozambique. Le volume fourni permettra de traiter plus de 72 000 personnes par an dans le pays.

« Cette étape historique souligne l'engagement ferme du Fonds mondial à promouvoir la fabrication régionale et le renforcement des capacités, a déclaré Hui Yang, directrice du Département de l'Approvisionnement au Fonds mondial. En favorisant la production basée en Afrique, nous renforçons la sécurité des approvisionnements et nous élargissons l'accès à des produits de santé de qualité et abordables sur l'ensemble du continent, contribuant ainsi à la sécurité sanitaire mondiale. »

Le Fonds mondial travaille avec des partenaires comme les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les communautés économiques régionales africaines, la Société financière internationale (IFC) de la Banque mondiale et Unitaid pour faire progresser le renforcement des capacités régionales en matière de fabrication et d'approvisionnement en Afrique. Le Fonds mondial a notamment acheté certains médicaments antipaludiques, des moustiquaires imprégnées d'insecticide et des médicaments essentiels, tels que le cotrimoxazole, auprès de fabricants basés en Afrique, conformément à ses exigences en matière d'assurance qualité.

« Accélérer et intensifier les achats et la fourniture de produits de santé de qualité et à prix compétitifs fabriqués en Afrique, y compris des antirétroviraux, sur l'ensemble du continent demeure une priorité absolue pour le Fonds mondial, a déclaré Mark Edington, directeur de la Division de la Gestion des subventions au Fonds mondial. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec le secteur, en plein essor, de la fabrication de produits de santé en Afrique. »

Par l'intermédiaire de sa démarche d'orientation des marchés de prochaine génération [ télécharger en English | Español | Français | Italiano | Português ] , le Fonds mondial met en oeuvre, en collaboration avec ses partenaires, des interventions visant à accélérer l'introduction de produits de santé innovants et à appuyer le renforcement des capacités régionales en matière de fabrication et d'approvisionnement, les chaînes d'approvisionnement durables et le renforcement des capacités au niveau mondial, national et communautaire. Mettre l'accent sur la fabrication régionale permet, en premier lieu, de renforcer les capacités en Afrique, là où l'écart entre l'offre de produits de santé de qualité et les volumes élevés de demande est le plus important.