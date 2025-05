Afrique de l'Ouest: Bakary Sarr met en exergue les continuités historiques et culturelles entre le Sénégal et la Gambie

Kaolack — Le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a mis en exergue les sites qui renseignent sur les liens historiques et culturels entre le Sénégal et la Gambie.

"Les sites historiques de Wanar et du Sine Ngayène, dans la région de Kaolack, sont connectés à deux sites de la République de Gambie, Wassu et Kerbatch. Ces quatre sites nous renseignent beaucoup sur l'histoire de la Sénégambie et sur les continuités historiques et culturelles", a-t-il dit.

Bakary Sarr intervenait, lundi, lors de la cérémonie de célébration de la journée de valorisation et de mise en valeur du patrimoine national sénégalais organisée par le Centre culturel régional.

L'adjoint au gouverneur en charge du développement, Mamadou Habib Kamara, des chefs coutumiers et acteurs culturels ont pris part à cet événement destiné à promouvoir les sites historiques classés patrimoine mondial par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

A travers cette journée, a-t-il précisé, il s'agit de "fondamentalement" mettre en valeur le patrimoine culturel sénégalais, matériel comme immatériel, qui renseigne sur l'histoire du Sénégal et de la Sénégambie.

Il a estimé que la célébration de cette journée est symbolique dans la mesure où la région de Kaolack constitue un laboratoire, un vivier culturel.

Bakary Sarr a rappelé à cette occasion que le président de la République Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement ont mis en place cette nouvelle démarche inscrite dans le nouveau référentiel Sénégal 2050, avec en filigrane une valorisation du patrimoine culturel, des industries culturelles et créatives ainsi que le développement et la valorisation du capital humain.

Selon lui, "beaucoup de sites historiques et culturels à connaitre plaident en faveur d'une présence massive de la jeunesse, lors de cette journée de valorisation et mise en valeur du patrimoine national.

"Nous sommes ici dans une démarche de transmission, de souveraineté mais également de rétablissement de la vérité historique. Vous êtes censés comprendre comment nos espaces et nos populations, depuis l'histoire la plus ancienne, ont construit un savoir-faire qui montre aujourd'hui toute l'ingéniosité de nos populations", a soutenu Sarr.

Le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, estime que les jeunes doivent porter, valoriser et préserver ce patrimoine culturel matériel et immatériel.

"Il est important aussi de comprendre que ce que les nouvelles autorités de la République du Sénégal sont en train de faire, à travers le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, n'est possible qu'en combinant les aspects culturels, environnementaux et touristiques", a-t-il relevé, signalant que ces sites historiques traversent un certain nombre de difficultés de conservation.

"Mais les autorités sont engagées au niveau le plus élevé pour valoriser, donner du sens, transmettre et conserver cette mémoire historique et la disséminer pour que les jeunes générations puissent comprendre que nous n'avons rien à envier aux autres", a dit Bakary Sarr.

Selon lui, quand on regarde la manière dont les sites mégalithiques sont taillés et déplacés, il faudra comprendre qu'il y a eu des techniques, et des valeurs qui ont participé à donner à nos continuités historiques toutes les valeurs.