Afrique: Titan Wolves, un moyen d'«empower» les jeunes

Le Prix international du duc d'Édimbourg est un programme mondial d'éducation non formelle, présent dans plus de 130 pays. Il s'adresse aux jeunes de 14 à 24 ans et vise à développer leur confiance, le leadership, la résilience et un esprit communautaire à travers des activités structurées : service volontaire, activité physique, développement de compétences et aventure en plein air. Le programme valorise ce que les jeunes apprennent en dehors de l'école, les poussant à sortir de leur zone de confort et à adopter des habitudes positives. Titan Wolves, fondé en 2024 par Sahye Ismael Mohamad, enseignant en éducation physique, est un centre indépendant de ce prix à Maurice.

Le nom «Titan Wolves» symbolise la force, la grandeur et l'esprit d'équipe : une meute soudée où personne n'est laissé de côté. Le groupe a commencé avec neuf jeunes et en compte aujourd'hui environ 181. Il s'adresse à ceux qui n'ont pas accès au programme dans leur école. Les règles du groupe sont claires : pas d'insultes, pas de tabac, pas d'alcool et pas de violence. L'entraide et le respect sont essentiels. Titan Wolves se concentre sur la qualité de l'accompagnement. Les volets service volontaire et aventure sont particulièrement formateurs, inculquant l'empathie et la gratitude.

Rôle des éducateurs et société

Beaucoup critiquent la jeunesse actuelle, mais il faut se souvenir que les enfants apprennent en observant les adultes. Les enseignants ne sont pas seuls responsables de l'éducation morale ; les parents et la société jouent un rôle crucial. Au lieu de blâmer uniquement les jeunes, les adultes devraient tous faire leur part pour les guider. Comme le chante Michael Jackson : «Si tu veux changer le monde, commence par toi-même.»

Titan Wolves existe ainsi pour accompagner les jeunes et les éloigner des mauvaises influences. Mais pour réussir, le soutien des parents et de la société mauricienne est indispensable.