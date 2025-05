Soudan: Al-Kabashi et le gouverneur de la mer Rouge visitent les dépôts pétroliers de Port Soudan et rassurent les citoyens

Le membre du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef adjoint des forces armées, le général Shams Eddine Kabbashi a inspecté le site de l'incendie qui s'est déclaré dans les dépôts pétroliers de Port Soudan, accompagné du gouverneur de l'État de la mer Rouge, le Lit-Gen Mustafa Mohamed Nour et du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Dr Mohi Eddine Mohamed Naeem et en présence du comité de sécurité et des autorités concernées, dans le but de surveiller les efforts pour éteindre l'incendie et limiter ses effets.

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a révélé que l'incendie a touché le réservoir principal de la réserve stratégique, en plus de quatre autres réservoirs, à la suite d'une attaque lancée par des drones appartenant à la milice rebelle.

Il a expliqué que ces attaques aveugles visaient des installations stratégiques, constituant une menace directe pour les capacités du pays et ayant un impact négatif sur les efforts du peuple soudanais.

Le ministre a décrit les attaques comme étant des « attaques ciblées systématiques et dangereuses », annonçant que des équipements de lutte contre les incendies de pointe en provenance d'Arabie saoudite étaient en route vers le pays et que des avions de lutte contre les incendies devaient arriver dans les prochaines heures. Il a souligné que le ministère prendrait les mesures de précaution nécessaires une fois l'incendie maîtrisé, pour assurer la reprise des opérations et un retour à la normale.

De son côté, le gouverneur de l'État de la Mer Rouge a confirmé que les équipes de la Défense civile déploient de gros efforts pour éteindre l'incendie, rassurant les citoyens que l'approvisionnement en carburant des stations-service n'a pas été affecté et que la situation est sous contrôle.

Dans le même contexte, le brigadier de police Abdallah Faraj, directeur adjoint de la défense civile de l'État, a expliqué que la coordination est en cours entre la Défense civile, l'Autorité des ports maritimes et l'Administration de l'aéroport de Port-Soudan pour intensifier les efforts d'extinction et empêcher la propagation de l'incendie.

Le brigadier Faraj a confirmé que les équipes de la défense civile travaillent à pleine capacité et que les efforts en cours permettront de protéger les entrepôts restants du danger.