Le ministère de la Justice a confirmé que la décision rendue par la Cour Internationale de Justice concernant son manque de compétence pour statuer sur le procès intenté par le Soudan contre les Émirats arabes unis ne signifie pas que les Émirats arabes unis sont innocents des violations qui leur sont attribuées, car la décision était basée sur un rejet formel de l'affaire pour défaut de compétence, sans approfondir le sujet des allégations dirigées contre les Émirats arabes unis et les preuves cohérentes présentées à cet égard.

Le ministère de la Justice a également confirmé dans un communiqué que malgré la présence d'autres motifs mentionnés dans la requête devant la Cour internationale de Justice, le tribunal a rejeté l'affaire pour défaut de compétence, sur la base de la réserve soumise par les Émirats arabes unis sur la base de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, sans discuter des autres motifs mentionnés dans la requête.

Le ministère a déclaré que cette décision n'empêche pas le Soudan de recourir à des poursuites judiciaires dans d'autres forums internationaux et d'exiger une compensation pour ces violations.

Le 5 mars 2025, la République du Soudan a déposé une requête auprès de la Cour internationale de Justice contre les Émirats arabes unis pour leur soutien à la milice terroriste des Forces de soutien rapide et aux violations qui en ont résulté, notamment le génocide, les déplacements forcés, les viols, la destruction des infrastructures de l'État et le pillage des biens de l'État et des citoyens. La pétition était accompagnée d'une demande au tribunal d'émettre des ordonnances provisoires exigeant que les Émirats arabes unis cessent leur soutien à la milice des Forces de soutien rapide.

Bien que la session tenue le 5 mai 2025 ait été prévue pour statuer sur la demande d'ordonnances provisoires, la Cour a non seulement rejeté la demande d'ordonnances provisoires mais a également rendu sa décision de statuer sur la demande de compétence en acceptant la réserve soumise par les Émirats arabes unis à une majorité de 9 juges contre 7 juges, malgré le fait que la Cour avait précédemment renvoyé la demande d'adhésion soumise par l'État de Serbie et fixé un délai de deux mois aux parties pour commenter la demande d'adhésion, se terminant le 24 juin 2025.

Le ministère de la Justice a expliqué que la décision du tribunal de rejeter l'affaire était fondée uniquement sur des motifs de procédure, à savoir la réserve des Émirats arabes unis à l'article 9 de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le tribunal n'a pas examiné l'affaire sur le fond, compte tenu de l'existence de preuves solides et cohérentes présentées par la République du Soudan confirmant le soutien des Émirats arabes unis à la milice terroriste des Forces de soutien rapide.

Le Ministère a ajouté que les preuves cohérentes présentées par la République du Soudan ont conduit la Cour à exprimer sa profonde préoccupation face à l'aggravation de la tragédie humanitaire au Soudan, au conflit violent et à ses effets dévastateurs, qui ont entraîné des pertes en vies humaines et des souffrances incommensurables, en particulier a L'Ouest- Darfour. Malgré cette condamnation, la Cour a estimé qu'elle n'avait pas compétence, notant qu'il existe des cas similaires dans lesquels la CIJ s'était déjà prononcée sur sa compétence, malgré la présence d'une réserve, et ces précédents ont été mentionnés dans la requête en justice.