Soudan: MAE - La décision de la CIJ ne constitue pas un jugement acquittant les Émirats arabes unis de l'accusation d'implication dans le crime de génocide

Le ministère des Affaires étrangères a confirmé que la décision de la Cour Internationale de Justice rendue lundi, qui a décidé de rejeter la plainte déposée par le gouvernement soudanais contre les Émirats arabes unis concernant son implication dans le crime de génocide, que la décision est procédurale et ne constitue en aucun cas un déni des violations commises, ni ne représente une décision d'acquittement des Émirats arabes unis de l'accusation d'implication dans le crime de génocide, et que la bataille juridique contre les agresseurs contre le Soudan n'est pas encore terminée.

Le gouvernement soudanais continuera de frapper à toutes les portes et d'épuiser tous les moyens disponibles en vertu du droit international, afin de protéger son peuple et son État.

SUNA fournit ci-dessous une traduction du texte de la déclaration:

Le ministère des Affaires étrangères exprime le respect du gouvernement soudanais pour la décision rendue lundi par la Cour Internationale de Justice rejetant la plainte déposée contre les Émirats arabes unis concernant son implication dans le génocide commis par la milice des Forces de Soutien Rapide (FSR) soutenues par les Émirats arabes unis au Darfour, en raison de l'absence de compétence de la Cour.

La CIJ a fondé sa décision sur la réserve des Émirats arabes unis à l'article 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui exige le consentement de l'État réservataire pour que la Cour soit compétente.

En conséquence, le tribunal a décidé de rayer l'affaire de son dossier public, par une majorité de neuf voix contre sept.

Le ministère des Affaires étrangères tient à souligner que cette décision procédurale ne constitue pas un déni des violations commises, ni une décision acquittant les Émirats arabes unis de l'accusation de complicité dans le crime de génocide. La compétence en droit international est une question de procédure préliminaire, sans rapport avec l'évaluation des preuves ou la détermination de la responsabilité internationale. En conséquence, le tribunal n'a pas pris en compte les preuves solides présentées par l'équipe juridique soudanaise.

Bien que le Ministère reconnaisse la nature de la justice internationale et les limites de sa juridiction, il exprime sa satisfaction quant à la soumission de la plainte et aux preuves claires présentées par le Soudan, qui ont contribué à exposer le rôle des Émirats arabes unis dans l'alimentation du conflit au Soudan.

Ces preuves ont également révélé que le flux continu d'armes de pointe des Émirats arabes unis vers la milice est un facteur majeur dans la prolongation de la guerre et la perpétration du génocide dans diverses régions du pays.

Le ministère a suivi de près les discussions juridiques suscitées par cette affaire concernant la responsabilité des institutions internationales dans la protection des victimes du génocide.

Dans ce contexte, elle renvoie à la lettre adressée à la Cour par un certain nombre d'anciens juges de tribunaux spécialisés dans le génocide et d'éminents experts internationaux, qui étaitent conforme à la position soudanaise.

Le ministère se félicite également de la prise de conscience internationale croissante de l'ampleur de l'implication des Émirats arabes unis dans les atrocités commises par les milices Janjaweed, comme le montrent les rapports d'enquête des médias internationaux, les rapports des organisations de défense des droits de l'homme et les discussions au sein des conseils législatifs des principaux pays occidentaux. Le ministère salue l'élargissement du cercle de solidarité avec le Soudan dans la lutte contre cette guerre qui vise son peuple, son État et ses infrastructures, et qui est orchestrée par les Émirats arabes unis.

Le ministère des Affaires étrangères affirme que la bataille juridique contre les agresseurs du Soudan n'est pas encore terminée et que le gouvernement soudanais continuera de frapper à toutes les portes et d'épuiser tous les moyens disponibles en vertu du droit international pour protéger son peuple, son État et ses institutions nationales.

Les attaques répétées et documentées des Émirats arabes unis, par le biais de leur soutien et de leur armement aux milices terroristes, doivent être dissuadées, et justice sera rendue au peuple soudanais résilient, le plus tôt possible.