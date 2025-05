Congo-Kinshasa: Le ministre de l'Intérieur ordonne l'arrestation des policiers véreux et mafieux

Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a instruit l'inspecteur général de la Police nationale congolaise (PNC) de procéder à l'arrestation de tous les policiers véreux et mafieux sur l'ensemble du territoire national. Cette directive a été annoncée lundi 5 mai, lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de quatre jours, consacré au rôle de l'Inspection générale de la Police dans la mise en oeuvre du code de la route et la gestion des amendes transactionnelles.

Le ministre a dénoncé les abus et tracasseries policières sur les routes, affirmant que certains agents provoquent des embouteillages, confisquent illégalement des documents, endommagent volontairement les véhicules, ou brutalisent les usagers.

« Il est inadmissible que des agents censés garantir l'ordre public soient à l'origine du stress et des abus sur nos routes. L'Inspection générale doit jouer pleinement son rôle et écarter les éléments véreux de la Police de circulation routière (PCR). Monsieur l'inspecteur général, j'en demande plus, j'en veux plus. La circulation sur nos routes ne rassure plus. Alors, arrêtez-moi ces policiers véreux et mafieux ! Nous avons besoin d'une police exemplaire et disciplinée », a ordonné Jacquemain Shabani.

Il a également fustigé des pratiques qui ternissent l'image de la PNC, telles que la Tontine (Likelemba), la corruption et les détournements d'amendes.

Le ministre de l'Intérieur a rappelé que les agents de l'ordre doivent fluidifier le trafic et protéger les usagers, et non les harceler.

Il a aussi exhorté les associations de chauffeurs et de conducteurs de motos à mieux discipliner leurs membres, qui excellent eux aussi dans l'irrespect du code de la route.

Un défi reconnu par les autorités policières

Le commandant de l'Inspection générale de la PNC, Patience Mushid Yav, a reconnu que la circulation routière à Kinshasa est devenue un véritable calvaire et a expliqué la nécessité d'organiser cet atelier de recyclage :

« Après plusieurs missions de contrôle et d'évaluation des comportements des agents déployés aux différents carrefours de Kinshasa, nous avons compris l'urgence d'organiser cet atelier. Il est évident que la circulation routière dans les artères principales de Kinshasa pose problème », a-t-il déclaré.

Ces échanges, appuyés par la Société Intellgency Global Consulting, réunissent les cadres et commandants de la PCR, l'Association des chauffeurs du Congo (ACCO), l'Association des conducteurs de motos, ainsi que les inspecteurs de l'IG PNC.

L'objectif de ces assises est de redorer l'image de la police, tout en améliorant la gestion du trafic et le respect des règles de circulation.