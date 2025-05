Congo-Kinshasa: Kongo Central - Avancée significative des travaux de réhabilitation de la RN 12 Manterne-Tshela-Singini, Focus sur la Phase 2

Les travaux de réhabilitation de la Route Nationale 12 (RN12) entre Manterne, Tshela et Singini, dans la province du Kongo Central se poursuivent avec une intensification des activités dans plusieurs ateliers. Cette phase 2, qui s'étend du PK 78+000 au PK 98+000, vise à améliorer les conditions de circulation.

Atelier de Moenge : Construction de caniveaux

Entre le PK 79+850 et le PK 80+150, l'atelier de Moenge est en pleine activité. Les équipes y effectuent la construction de caniveaux rectangulaires mesurant 70*70 cm, essentiels pour une meilleure gestion des eaux pluviales. Les travaux comprennent également le coulage du chainage et des traverses, ainsi que la maçonnerie en moellons des parois du caniveau. Un remblai contigu aux parois permet d'assurer une meilleure stabilité et durabilité des ouvrages.

Atelier de Lemba : Renforcement des infrastructures

À l'atelier de Lemba, situé entre le PK 96+500 et le PK 96+750, les travaux avancent rapidement. Ces travaux incluent la fouille, le ferraillage du radier suivi du coulage du béton ainsi que la maçonnerie en moellons des parois du caniveau visant à garantir la durabilité de la chaussée. En parallèle, la construction des murs de soutènement en moellons est également en cours d'exécution dans les zones présentant des risques de glissement des terres.

Atelier Chaussée : Optimisation du tronçon

Les travaux sur la chaussée se déroulent tout au long du tronçon avec un accent particulier sur deux zones clés. À Patu, entre le PK 83+000 et le PK 86+000, les équipes réalisent le réglage et le compactage de la plateforme, suivi du rechargement de la couche de fondation en latérite graveleuse. Un rechargement supplémentaire avec des graves concassées 0/31,5 est prévu pour renforcer la couche de base, tandis que des travaux de stabilisation au ciment sont effectués pour assurer une durabilité accrue.

Dans la zone de Lemba, entre le PK 97+000 et le PK 98+000, des murs de soutènement en moellons sont en construction pour prévenir l'érosion et stabiliser les terrains alentour. Les équipes continuent également à recharger la couche de fondation en latérite graveleuse tout en réglant et compactant la plateforme pour garantir une surface routière optimale.