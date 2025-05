Congo-Kinshasa: Martin Fayulu se dit prêt à signer avec Tshisekedi sous condition !

En séjour en Europe depuis quelques jours pour la recherche des solutions, selon lui, à cette crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est du pays, Martin Fayulu a été l'invité du Journal Afrique sur France 24. Il a, à travers son intervention, répondu aux questions d'actualité concernant la sortie de crise dans le pays.

Connu comme un opposant farouche de Joseph Kabila d'alors, Martin Fayulu se retrouve dans une association avec son adversaire politique en vue de pactiser pour une paix durable dans la partie orientale du pays.

A travers une déclaration commune, Fayulu avait signé avec d'autres opposants actuels au régime de Kinshasa notamment, Delly Sessanga, Moïse Katumbi et Joseph Kabila, pour revendiquer un dialogue inclusif entre congolais dans le souci de sortir le pays de la crise. Pour lui, être aux côtés de celui qu'il a toujours accusé de lui avoir volé sa victoire à la présidentielle de 2018 ne constitue en rien un péché, encore moins un sacrilège ou une trahison. «C'est le Congo, c'est le pays, c'est la paix au Congo, c'est la sécurité au Congo, c'est l'envie, le besoin pressant d'arrêter les tueries, les massacres des congolais. C'est ça qui me fait signer avec Joseph Kabila, Delly Sessanga, Moïse Katumbi», a-t-il éclairé la lanterne de nombreux congolais qui soutiennent sa vision et sa lutte politique.

Cependant, Martin Fayulu se dit aussi prêt à signer avec Félix Tshisekedi, Chef de l'Etat, pour trouver des solutions idoines à ce fléau qui gangrène la partie Est du pays mais cela, sous condition.

«Demain je pourrais signer avec Félix Tshisekedi s'il décide que nous nous mettions ensemble pour discuter, parler de la vérité, se réconcilier et mettre en place la cohésion nationale au Congo », a insisté ce congolais épris de paix et de cohésion nationale.

Mauvaise gouvernance ou restriction de la liberté

«Le Gouvernement, s'il est mis en place, c'est pour résoudre les problèmes de la nation. Mais, quand vous avez un Gouvernement qui s'occupe à enrichir ses membres ainsi que les membres de leurs familles respectives alors ce n'est pas un Gouvernement. S'il ne s'occupe pas de la sécurité de son peuple, de l'intégrité territoriale ce n'est pas non plus un Gouvernement », a déploré Martin Fayulu.

Soutien inconditionnel au Pacte Social

Non favorable aux consultations politiques initiées par le Garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Martin Fayulu accorde son soutien indéfectible à l'initiative des Evêques de la CENCO et des Pasteurs de l'ECC dans leur Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands-Lacs.

«On m'a consulté pour rencontrer M. Eberande Kolongele parce que c'est lui qui consultait les gens pour ce Gouvernement d'union nationale mais j'ai dit non. Je ne pouvais pas accepter parce que je souhaite que les Evêques catholiques et les Pasteurs protestants, réunis ensemble et dans leur initiative de Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble, allaient jusqu'au bout de leur initiative. Que cette réunion, ce pacte, ait lieu pour que nous puissions parler des problèmes du pays ».

Des initiatives multipliées pour la même cause

Fayulu soutient toute initiative tendant à apporter la paix mais s'interroge en même temps sur la possibilité de mutualiser toutes ces forces en vue de réunir tout le monde sous la facilitation et le leadership avéré des Pères des Eglises.

« Toute initiative tendant à mener la paix, la sécurité en RDC et dans la région des grands lacs nous sommes d'accord. Y en a plusieurs aujourd'hui, il y a Doha, le tandem CENCO-ECC, l'Union africaine et Washington. Mais, est-ce que ces initiatives ne peuvent-elles pas se confondre en une avec tout le monde ensemble sous la facilitation et le leadership des Evêques et des Pasteurs congolais pour qu'une solution soit trouvée ? », s'est-il interrogé. .

Avant d'ajouter : « Félix Tshisekedi et Kabila se connaissent très bien puisqu'ils ont signé des accords. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour parler des problèmes du Congo et trouver des solutions durables ? Les Evêques qui sont des autorités morales et spirituelles ont dit : "mettez-vous ensemble". Si eux le disent vous voulez que moi je me soustrais pour dire que j'élimine tel ou tel autre ? Mais, on m'a dit même qu'il faut discuter avec M. Nangaa. Devrais-je dire qu'on mette M. Nangaa de côté ? Non.

Je dis : tout le monde, ensemble, on se dit la vérité. Les Sud-africains ont bien fait cet exercice, et pourquoi nous on ne le ferait pas ? »

Cinq propositions pour parvenir à la réconciliation et à la cohésion nationale

Une série de questions ont été soulevées par Fayulu, dans le cadre de la recherche des voies de sortie à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. A savoir, comment mettre fin à la guerre et recouvrer l'intégrité territoriale du pays ? Comment arrêter la gabegie financière, le train de vie élevé de l'Etat pour récupérer l'argent et alimenter l'armée et les projets sociaux afin d'alléger la misère du peuple ? Comment arrêter avec les violations systématiques des droits humains ? Comment avoir des élections crédibles, c'est-à-dire comment faire des réformes ? Comment vivre en paix dans la sous-région ? Et, enfin, comment faire en sorte que le Congo et les autres pays de la sous-région vivent dans une paix durable ?