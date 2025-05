Congo-Kinshasa: Kongo Central - Jean-Pierre Tshimanga lance une vaste campagne contre la rage canine et la peste des petits ruminants

Dans un élan fort en faveur de la santé animale et de la sécurité alimentaire, le Ministre de la Pêche et de l'Elevage, Jean-Pierre Tshimanga, a officiellement lancé, ce vendredi 2 mai 2025, une vaste campagne de vaccination contre la rage canine et la peste des petits ruminants dans la province du Kongo Central. Cette opération de grande envergure vise à enrayer la propagation de ces maladies dévastatrices qui continuent de décimer le cheptel et les animaux domestiques, compromettant ainsi les moyens de subsistance des éleveurs locaux.

Lors d'une cérémonie solennelle organisée à l'Inspection provinciale de la Pêche et de l'Elevage à Matadi, le Ministre a remis un lot conséquent de 140 000 doses de vaccins au Gouverneur de province. Cette dotation comprend 100 000 doses destinées à lutter contre la PPR et 40 000 contre la rage canine, une maladie qui a déjà coûté la vie à plusieurs personnes, en plus des pertes considérables dans les élevages.

Outre les vaccins, le Gouvernement a fourni un ensemble complet de matériel vétérinaire : antibiotiques, vermifuges, équipements de terrain, ainsi que des moyens logistiques tels que cinq motos et un véhicule tout-terrain Toyota Land Cruiser, afin de faciliter les déplacements des équipes de vaccination dans les zones les plus reculées.

« C'est un premier historique pour notre province. Jamais nous n'avons reçu un appui d'une telle ampleur », a salué le chef de division provincial de la Pêche et de l'Elevage, exprimant sa gratitude envers le Ministre Tshimanga pour cette initiative salutaire.

Les éleveurs, durement touchés ces derniers mois par les épidémies animales, ont également exprimé leur soulagement. « Ce geste nous redonne espoir. Nous avons perdu beaucoup d'animaux à cause de ces maladies devenues quasi-endémiques», a déclaré le Président de l'Union des Eleveurs du Kongo Central.

Pour cette phase, la campagne de vaccination ciblera les territoires de Kasangulu, Mbanza-Ngungu et Tshiela.

Cependant, le Gouverneur de province a plaidé pour une extension rapide à d'autres zones, soulignant la nécessité d'une couverture complète.

Il a, par ailleurs, salué l'engagement personnel du Ministre Tshimanga, qui s'est rendu à deux reprises en moins d'un mois dans la province pour y apporter des moyens concrets.

Dans son allocution, le Ministre Jean-Pierre Tshimanga a réaffirmé sa volonté de faire du secteur de la pêche et de l'élevage un levier de croissance économique et un pilier de l'autosuffisance alimentaire en République Démocratique du Congo.

«Cette vision s'inscrit dans la droite ligne de la politique du président Félix Tshisekedi, à qui j'adresse mon soutien indéfectible », a-t-il déclaré, appelant la population du Kongo Central à l'unité pour faire face à tous les défis, y compris la guerre d'agression imposée par le Rwanda.

Cette initiative s'inscrit dans la troisième phase d'une campagne nationale de vaccination animale, qui se poursuivra prochainement dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga.

Entièrement financés par le gouvernement, ces vaccins seront distribués gratuitement à tous les éleveurs du pays.