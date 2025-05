Congo-Kinshasa: Du 28 avril au 4 mai 2025, SNEL S.A - Une semaine riche en interventions

Durant la semaine du 28 avril au 4 mai 2025, la Société nationale d'électricité (SNEL) a poursuivi ses efforts pour garantir une meilleure desserte électrique à travers la République démocratique du Congo.

La ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï Oriental, située au centre du pays a enfin été reconnectée au réseau électrique après deux mois d'interruption. Cette restauration tant attendue est le résultat des mesures structurelles mises en place par la SNEL et du soutien du gouvernement.

« On peut dire que c'est une solution structurelle et non conjoncturelle », a affirmé le ministre en charge du secteur. Pour garantir un approvisionnement durable, la Société Anhui-Congo pour l'Investissement Minier (SACIM) a cédé la centrale de Movo-Nkatshia, offrant ainsi une capacité supplémentaire de 4,25 MW.

Entre vandalisme et constructions anarchiques

À Kananga, dans la province du Kasaï Central, (centre du pays), des inciviques ont volé 22 mètres de câble électrique, perturbant l'alimentation de nombreux abonnés. Un acte regrettable qui complique les efforts de la SNEL pour stabiliser le réseau.

A Kipushi, dans le Haut-Katanga, sud-est de la RDC, la société a également été confrontée à des problèmes de spoliation et d'occupations illégales de ses sites, rendant difficile la sécurisation des infrastructures électriques.

À Kinshasa, capitale du pays, la prison de Ndolo et le quartier Bon Marché, dans la commune de Barumbu, dans la partie nord de la ville, subissent des perturbations électriques dues aux travaux d'élargissement de l'avenue Kabambare par l'entreprise SAFRIMEX.

Malgré les interventions rapides des équipes de la SNEL/DDK, les dommages causés aux câbles compliquent la situation. Des mesures ont été prises pour lever les défauts et sécuriser les installations, notamment par le déplacement des câbles endommagés.

Interventions techniques et maintenance pour le renforcement du réseau

La semaine sous analyse a été marquée par de nombreuses opérations techniques pour stabiliser et améliorer la distribution électrique notamment la remise en exploitation du feeder 312 de la sous-station Badiadingi, après son rabattement dans la cellule du feeder 315 et aussi la remise en service du transformateur après les travaux correctifs sur les terminaux des câbles MT et le disjoncteur 30kV au poste HT de Liminga, dans la commune de Limete, au centre de Kinshasa.

Afin de renforcer l'approvisionnement électrique, les techniciens de la SNEL ont procédé au rétablissement de la liaison 30KV Sendwe-Ndolo ; trois transformateurs d'intensité 36KV ont été remplacés au poste de Liminga, garantissant une meilleure gestion des surcharges sur le départ Masina.

En outre, ils ont effectué les travaux de sécurisation et de remise en service du Transfo N°1 de 800kVA à la cabine Résidentielle 1, après le vol des câbles de liaison ainsi que l'entretien et la réactivation du poste et de la sous-station Makala.

Face aux défis récurrents, la SNEL reste engagée à améliorer la distribution électrique à travers le pays. Grâce aux efforts combinés des équipes techniques et aux mesures de sécurisation des installations, la société continue à garantir un service de qualité malgré les obstacles.