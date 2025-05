Congo-Kinshasa: Bilan de l'année 2024, Access Bank RDC - Arinze K. Osuachala assure un enracinement dans l'économie congolaise

Access Bank RDC, guidé par son Directeur Général Arinze K. Osuachala, a rendu public son rapport « Pilier III » pour l'exercice 2024, ce samedi 3 avril 2025 à Kinshasa, conformément à l'instruction 55 de la Banque Centrale du Congo portant sur la discipline de marché. Ce document fournit une vue d'ensemble approfondie, tant qualitative que quantitative, des opérations de la banque, couvrant notamment, la gestion des risques, la gouvernance d'entreprise et les orientations stratégiques.

En phase avec la vision de la Banque qui est d'être la banque africaine la plus respectée au monde, Access Bank RDC adopte des normes internationales en matière de gestion des relations avec la clientèle, de contrôle des risques et de gouvernance. Cette approche permet à la Banque de relever efficacement les défis tout en capitalisant sur les opportunités inhérentes au marché congolais.

L'année 2024 a été marquée par une croissance significative : le total du bilan est passé de 996,8 milliards CDF en 2023 à 1.151 milliards CDF, soit une augmentation de 154,3 milliards CDF. Les dépôts de la clientèle ont également progressé, atteignant 810,7 milliards CDF contre 661 milliards l'année précédente. Cette performance reflète une forte mobilisation des dépôts, aussi bien du segment de détail que des grandes entreprises, traduisant l'ancrage renforcé de la banque dans l'économie nationale.

Sur le plan des résultats, Access Bank RDC a maintenu pour la dixième année consécutive une croissance de sa rentabilité. Au 31 décembre 2024, les fonds propres de la banque s'élevaient à 198,2 milliards CDF (soit 69,6 millions USD), portés par un bénéfice net après impôt de 26,9 milliards CDF (9,4 millions USD). Cela, malgré une provision pour dépréciation du capital de 3,3 milliards CDF (1,1 million USD), due à la dépréciation du franc congolais (passant de CDF 2600/USD en janvier à CDF 2845,05/USD en décembre 2024).

Arinze K. Osuachala, Directeur Général d'Access Bank RDC, a déclaré : « Nous poursuivons notre enracinement dans l'économie congolaise en consolidant nos performances financières et notre notoriété. Notre priorité est d'offrir des services de qualité et de proposer des produits innovants répondant aux réalités du marché. Notre progression constante reflète notre ambition de devenir un acteur clé du développement durable, tout en atteignant nos objectifs stratégiques. »

En parallèle, Access Bank RDC mène diverses initiatives à impact social dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'éducation et du développement économique, confirmant ainsi son engagement en tant qu'institution citoyenne.

En ce qui concerne cette banque

Access Bank R.D. Congo, filiale du groupe Access Bank Plc, opère en République Démocratique du Congo depuis 2002 suite à l'acquisition de la Banque Privée du Congo (BPC), à l'époque opérationnelle à Goma. L'approbation de la Banque Centrale du Congo pour la dénomination Access Bank RDC a été effective en Août 2008.

Access Bank R.D. Congo est une banque commerciale qui offre une gamme variée des services financiers aux entreprises et aux particuliers. Plusieurs années d'expérience sur le marché financier congolais ont permis à la banque de développer en son sein une diversité des produits financiers inclusifs ciblée à la clientèle « Particulier » pour contribuer fortement à l'inclusion financière du pays.

L'objectif principal est de comprendre et de répondre aux besoins réels de la population congolaise pour accroitre l'économie de la RDC.

Signalons que, le groupe Access Bank Plc, composé des filiales bancaires et non bancaires, est présent dans les pays d'Afrique notamment le Nigéria, la Gambie, la Sierra Leone, la Zambie, le Rwanda, le Ghana, le Mozambique, le Kenya, le Botswana, le Cameroun, la Guinée Conakry, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Namibie, La Tanzanie, l'Île Maurice et la RD Congo, sans compter son expansion en Europe puis en Asie en ayant une filiale au Royaume-Uni, en France, Malte, et des bureaux de représentation en Chine, aux Émirats arabes unis, au Liban, à Hong Kong et en Inde.

Access Bank Plc est cotée à la Nigérian Stock Exchange (NSE) et compte plus de 900.000 actionnaires. Le total de ses actifs, à ce jour, est supérieur à 33,4 milliards de dollars. En tant que banque africaine de premier plan, Access Bank Plc cherche à devenir un catalyseur majeur de croissance à travers l'Afrique et au-delà du continent. Access Bank Plc est l'une des plus importantes institutions bancaires du continent africain en termes de portefeuille client qui a atteint plus de 60 millions de clients. La croissance reste l'ADN de Access Bank car elle poursuit un rythme d'acquisition qui connait une forte accélération.

Le groupe existe depuis février 1989 et est aujourd'hui une banque commerciale enregistrée au Nigeria, opérant à travers un réseau de plus de 700 agences et points de services, couvrant 3 continents et 25 marchés. Ses filiales bancaires et non-bancaires offrent un large éventail de services financiers à travers le Nigéria et d'autres juridictions.