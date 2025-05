Afrique Centrale: Les Premières Dames Denise Nyakeru et Angeline Ndayishimiye apportent leur soutien aux congolais déplacés à Musenyi

Dans un élan de solidarité transfrontalière, la première dame de la République Démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, accompagnée de celle du Burundi, Angeline Ndayishimiye, s'est rendue le mardi 29 avril 2025 au site de Musenyi, dans la commune de Giharo, province de Rutana, au Burundi pour apporter réconfort et assistance aux citoyens congolais contraints à l'exil à cause des violences armées dans l'Est de la RDC.

Partie à l'aube de Bujumbura par voie terrestre, la délégation congolaise a parcouru plus de 150 km sous la pluie, sur des routes tantôt asphaltées, tantôt poussiéreuses, pour témoigner de sa proximité avec les 17 853 congolais installés à Musenyi.

Ces familles viennent notamment d'Uvira, Walungu, Bukavu, Sake, Kamanyola, Minova et Goma, régions durement affectées par les conflits.

Sur le site, les Premières Dames ont été accueillies par des chants d'enfants en swahili et en kirundi, dans une atmosphère de fraternité et d'espérance, malgré les conditions précaires.

La first lady de la RDC a exprimé sa profonde compassion envers ses compatriotes et a salué la générosité du peuple burundais pour son accueil.

« Il est de notre devoir de nous tenir aux côtés de ceux qui souffrent et de faire tout notre possible pour alléger leur fardeau », a-t-elle déclaré avec émotion. Parmi les moments les plus marquants de cette journée, figure l'hommage silencieux rendu à un enfant d'à peine un an, décédé sur le site quelques heures avant la visite. Ce drame rappelle l'urgence et la gravité de la situation vécue par les déplacés. Les first ladies ont également visité la clinique mobile installé sur le site pour dispenser des soins aux réfugiés.

Dans son adresse publique, la présidente de la FDNT a déclaré :

« Ces dons n'effaceront pas les blessures, mais ils témoignent de notre promesse : ne jamais abandonner ceux qui souffrent".

Elle a également salué la solidarité exemplaire du peuple burundais, rappelant que : « L'histoire retiendra la différence entre ceux qui détruisent et ceux qui protègent ». On reconnaît les vrais amis dans le moment difficile, le Burundi a témoigné de son amour envers ces milliers des congolais qui ont tout perdu.

Avec l'appui du Fonds National de Réparation des Victimes des Violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a procédé à la remise symbolique de 612 tonnes de vivres et de produits essentiels : Semoule de maïs, haricots, sucre, huile, soja, savon, kits hygiéniques, vêtements, pagnes, babouches.

Ce don a été remis aux gestionnaires du site pour soutenir les besoins urgents des déplacés, dont 38% sont des femmes à risques, 31% des enfants non-accompagnés, et 4% des survivants de violences sexuelles liées aux conflits soutenus par les agences des Nations Unies, entre autres, UNFPA et le HCR.