Congo-Kinshasa: Du 7 au 10 mai à Kinshasa, La 39ème édition des Joucotej consacrée au thème 'égalité entre les sexes'

L'égalité entre les sexes en République Démocratique du Congo a été retenu comme thème de la 39ème édition du festival des Journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, (Joucotej), organisées chaque année à Kinshasa, selon un communiqué à notre possession.

«Je vous annonce que l'égalité entre les sexes est au menu de la 39ème édition du festival Journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la Jeunesse (Joucotej) qui se tiendra du 7 au 10 mai 2025 à Kinshasa », a-t-on lu dans le communiqué signé par Valentin Mitendo, directeur artistique de la Compagnie Théâtre des Intrigants (CTI), structure organisatrice du festival.

Il a fait savoir que cette 39ème édition est placée sous le thème: "l'égalité entre les sexes" ('ODD 5) et va se dérouler dans différents lieux à Kinshasa, notamment au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, Centre d'initiation artistique pour la jeunesse (Ciaj) à N'djili et dans des écoles de Kinshasa.

Egalement président du comité organisateur du festival, Valentin Mitendo a indiqué que les Joucotej est une plate-forme de prise de parole par les enfants et les jeunes et de vulgarisation des Objectifs de développement durable.

Les Journées congolais de Théâtre pour et par l'Enfance et la Jeunesse, ont été créées en 1987 comme aboutissement du travail d'initiation artistique fait dans les écoles avec les élèves. Ce festival tient chaque année en alternance entre édition nationale et internationale. Sa particularité est qu'il présente sur la même scène un spectacle d'adultes et des spectacles d'enfants appelés à suivre le modèle adulte.