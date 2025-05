Congo-Kinshasa: Journée Mondiale de la Liberté de la presse - Patrick Muyaya dévoile une série d'avancées positives dans la bataille de la salubrité médiatique

En RDC, la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse a été célébrée hier, lundi 5 mai 2025, à travers une grande activité organisée, sous le haut patronage du Président de la République, par l'Union Nationale de la Presse du Congo, à Fleuve Congo Hôtel, situé à la Gombe, à Kinshasa. C'était un moment empreint de solennité, de mémoire et d'engagement qui a rassemblé non seulement les professionnels des médias, mais aussi de nombreuses personnalités de la RDC. Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, lui-même, y a pris part. Dans son allocution, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a révélé des réalisations significatives et des avancées majeures accomplies dans ce secteur clé depuis son avènement aux commandes, suivant la vision du Président de la République.

Des signaux forts

" Excellence Monsieur le Président de la République, votre implication sans faille, plusieurs fois démontrée, a permis d'accomplir des progrès majeurs à l'instar du cadre normatif institutionnel attendu depuis plus de 25 ans, dans le secteur de la Communication et des médias.

Vous avez guidé par votre vision les états généraux de la Communication et médias que nous avons tenus en janvier 2022 et qui ont posé un diagnostic sérieux du secteur avant d'esquisser les solutions que nous implementons pour permettre aux médias de s'adapter à l'évolution technologique. Par votre sens du devoir républicain, vous avez consacré les 80 recommandations historiques issues de ces assises, leur conférant ainsi la force et la légitimité nécessaire.

A ce titre, la promulgation de la Loi n'23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté de l'information et d'émission par la radio, la télévision et la presse écrite et tout autre moyen de communication en RDC n'a pas été qu'un simple geste juridique.

Elle a été l'acte d'engagement républicain, une déclaration claire de votre volonté de hisser le secteur des médias au rang des priorités stratégiques de notre nation. Il s'agit d'une réforme structurelle sans précédent visant à faire de la presse un pilier solide de notre démocratie et des médias, un levier de développement, de cohésion nationale et de souveraineté.

Avec cette Ordonnance-loi, nous avons amorcé une transformation historique, notamment la révision profonde de la loi sur l'exercice de la liberté de la presse intégrant la nouvelle définition du journaliste ainsi que les conditions d'accès à la profession. Cela adapte aussi notre cadre législatif aux réalités contemporaines du métier et protège ceux qui font de la vérité leur mission quotidienne", a-t-il affirmé. Et de compléter : "Nous avons fait la moitié du chemin vers la dépénalisation du délit de presse en consacrant l'obligation du droit de réponse à toute personne lésée avant toute forme de saisine des juridictions.

La requalification économique et structurelle de l'entreprise de presse en l'intégrant pleinement dans le tissu productif national tout en renforçant son indépendance, sa responsabilité et sa fiabilité. L'allègement des charges fiscales et parafiscales pour les médias de proximité, associatifs, communautaires et confessionnels afin de leur permettre de vivre, de se développer et d'atteindre les populations dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo.

En ma qualité de Président du Comité de mise en oeuvre des recommandations issues des états généraux de la Communication et médias, je voudrais rappeler le Président de l'UNPC ainsi qu'à nos partenaires financiers qu'une série de textes réglementaires devant vous faire profiter pleinement des bénéfices de l'Ordonnance-loi précitée est en cours de finalisation au niveau des commissions gouvernementales". Le Porte-parole du Gouvernement a également rendu hommage aux journalistes se trouvant dans les zones sous occupation étrangère. Il les a encouragé à rester fermes et à ne pas céder à la pression de l'ennemi.

"Plus qu'une commémoration, cette Journée Mondiale de la Liberté de la Presse s'impose désormais comme un rendez-vous annuel du bilan de la projection, un moment sacré où nous mesurons les avancées accomplis dans la défense de ce pilier démocratique.

Tout en rendant hommage à ces hommes et femmes qui, au péril de leur vie, traquent la vérité, la décryptent et la partagent avec toute notre nation. La célébration de cette année est toute particulière en ce qu'elle se fait dans un contexte d'agression de notre pays par le Rwanda avec l'appui de ses supplétifs. Cette situation met en péril la liberté de la presse et de l'information dans les zones qu'ils occupent dans notre pays et entachent à vos efforts personnels pour un écosystème médiatique libre et pluriel.

Ce pourquoi vous vous êtes toujours battus. Cette période est difficile à cause, justement, de ses atteintes à la liberté de la presse. Plus aucune voix ne se lève dans les territoires sous occupation, la terreur, le ciblage, les intimidations, les arrestations arbitraires, la fermeture des médias, la destruction des matériels. Voilà ce qui caractérise la réaction des forces ennemis en face de ceux qui cherchent, constamment, la vérité sur les massacres et autres crimes dans cette partie de notre pays sous occupation", a insisté Patrick Muyaya Katembwe.

Vibrant hommage à Félix Tshisekedi

"Votre présence aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président de la République, transcende le symbole. C'est un grand pas vivant contre cette offensive de l'ennemi. Elle illustre à la fois notre engagement constant pour le soutien et défense de ce pilier de notre démocratie et aussi, spécialement, un signe de solidarité et de compassion pour ces journalistes qui font preuve de bravoure et de résilience à l'image de nos populations qui ne cachent pas leur hostilité face aux forces d'occupation et qui, quotidiennement, attendent des messages de votre part.

Permettez donc, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les professionnels des médias ici rassemblés de vous adresser notre plus profonde gratitude pour cet engagement et vous rendre les hommages que vous méritez", a reconnu, toujours dans son allocution le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya.