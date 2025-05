Afrique: NSIA à l'Africa CEO Forum 2025 - L'excellence africaine en vitrine à Abidjan

Abidjan s'apprête à accueillir les 12 et 13 mai 2025 la nouvelle édition de l'Africa CEO Forum, sous le thème évocateur : « Un new deal public-privé peut-il rebattre les cartes en faveur du continent ? ». À cette occasion, le Groupe NSIA participera en tant que partenaire GOLD, confirmant ainsi sa place parmi les leaders économiques du continent.

Plateforme incontournable des décideurs africains, l'Africa CEO Forum réunira plus de 1 800 chefs d'entreprises, investisseurs, dirigeants de multinationales et représentants gouvernementaux pour redéfinir les leviers de la croissance africaine. Le Groupe NSIA, acteur de référence de la bancassurance en Afrique de l'Ouest et Centrale, y partagera son expertise et sa vision pour un développement durable et inclusif.

Présent dans 12 pays à travers 21 compagnies d'assurances, 3 banques et 2 succursales bancaires, NSIA figure parmi les 5 premières institutions bancaires africaines de l'UMOA et au 3e rang des assureurs de la zone CIMA. Cette position stratégique fait du groupe un porte-voix légitime du secteur privé africain.

L'un des temps forts de cette participation sera l'intervention de M. Jean Kacou Diagou, Président du Groupe NSIA, au panel NEXT GEN le 12 mai. Il y abordera le thème : « Se réinventer pour durer : les secrets des entreprises familiales qui surperforment », partageant les clés de la résilience et de la pérennité d'un groupe bâti sur 30 ans d'innovation et de croissance multisectorielle.

Au-delà de sa performance économique, NSIA illustrera également son engagement en faveur d'une gouvernance responsable, à travers ses actions concrètes en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et le respect des critères Environnement, Social et Gouvernance (ESG).

Avec cette participation, le Groupe NSIA réaffirme sa volonté d'être un acteur engagé dans les grandes transformations du continent africain.