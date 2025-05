Sénégal: Contentieux environnemental - Lancement d'un projet de manuel pour outiller les acteurs judiciaires

Dakar — L'ONG Natural Justice a lancé, en partenariat avec le Laboratoire d'Études et de Recherches en Politique, Droit de l'Environnement et de la Santé (LERPDES), un projet de de manuel sur le contentieux environnemental au Sénégal destiné à outiller les acteurs judiciaires à la prise en charge des questions juridiques et procédures liées aux litiges environnementaux.

"L'objectif principal de cet atelier, dans sa perspective première, est d'aider les acteurs de la justice que ce soit les officiers de police, les magistrats, les avocats à se doter d'un outil pratique qui va faciliter leur travail dans le domaine du contentieux de l'environnement", a dit la directrice de Natural Justice Afrique de l'Ouest et du Centre, Sokhna Dié Dia.

Elle s'exprimait ainsi à l'ouverture de l'atelier de présentation du projet de manuel sur le contentieux en matière environnementale, qui a regroupé une soixantaine de participants.

"L'objectif de ce projet est aussi d'impliquer les populations et les communautés devant saisir les juridictions à mieux comprendre les règles de procédures des litiges environnementaux pour faciliter la saisine des juridictions", a-t-elle ajouté.

Le contentieux de l'environnement définit l'ensemble des litiges juridiques relatifs à la protection de l'environnement. Il inclut les conflits qui peuvent survenir entre différents acteurs, comme les particuliers, les entreprises, les collectivités locales ou les États, concernant des questions telles que la pollution, l'utilisation des ressources naturelles, la protection des espèces, indique un document remis à la presse.

Structuré en deux grandes parties, ce manuel présente d'abord le contexte général, avant d'aborder les cadres théoriques et pratiques relatifs aux contentieux de l'environnement au Sénégal.

L'adjoint au directeur de la Réglementation environnementale au ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique (METE), Abdoulaye Sy.

Évoquant la perspective de former les acteurs de la justice sur les enjeux liés au contentieux environnemental, la directrice de Natural Justice Afrique de l'Ouest a indiqué que l'ONG a "entamé des discussions avec le Centre de formation judiciaire et nous espérons aboutir à un partenariat concret".

"Nous travaillons aussi de manière très étroite avec le ministère de la Justice", a-t-elle signalé, ajoutant que dans cet objectif de formation des acteurs judiciaires, "une quarantaine de magistrats ouest africains avaient été conviés, il y a deux ans, au Sénégal pour renforcer leurs compétences en matière de contentieux environnementaux".

L'adjoint au directeur de la Réglementation environnementale au ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique (METE), Abdoulaye Sy, a souligné que "ce projet de manuel sur le contentieux environnemental apparaît non seulement comme un instrument de régulation mais également, comme un levier essentiel pour faire respecter les droits des communautés et renforcer la gouvernance environnementale face aux enjeux de l'heure".

Il a souligné que "le recours effectif à la justice environnementale reste encore limité à cause de plusieurs facteurs, malgré un cadre juridique relativement fourni et des engagements clairs en matière de protection de l'environnement".

Le représentant du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique (METE) a appelé à identifier les obstacles structurels au contenu environnemental et proposer des voies de réformes réalistes, inclusives et ancrées dans nos réalités locales.

Les participants à l'atelier ont au cours de la rencontre abordé des thématiques clés, présenté une feuille de route pour le processus de rédaction et créer un espace de dialogue et de collaboration avec les différents acteurs impliqués dans le contentieux environnemental.