Afrique: La 4e édition du festival 'Stereo Africa' s'ouvre mercredi (promoteur)

Dakar — La 4ème édition du festival "Stereo Africa", prévue du 7 au 11 mai à Dakar, demeure une plateforme pouvant permettre de mettre en valeur les musiques alternatives comme la salsa, le slow, le folk, l'acoustique, souvent méconnues du public sénégalais, a appris l'APS auprès de son initiateur.

"C'est un festival qui propose toutes les musiques du monde. On avait noté qu'au Sénégal, il n'y avait pas une plateforme pour les musiques alternatives, comme le folk, l'acoustique, la world, la fusion. Il n'y avait que celle des autres types de musiques comme le Hip-hop, le Mbalax, etc. C'est ce qui nous a poussé à prendre cette initiative", a déclaré son promoteur, l'artiste musicien Sahad Sarr, lors d'un entretien avec l'APS.

Ce festival de cinq jours, dont l'objectif est de promouvoir, représenter, diffuser les musiques du continent et soutenir les artistes émergents, enregistrera la participation d'environ 25 musiciens venus de plusieurs pays du monde, notamment de la Colombie, de l'Argentine, de la Guinée-Equatoriale, du Sénégal, etc.

Organisé sur plusieurs sites, cet évènement, qui attend plus de 3000 festivaliers nationaux et étrangers, mise sur le "design artistique et visuel" pour marquer son "identité".

Il met aussi l'accent sur quelques points notamment le "Unplugged sessions (Sessions débranchées)", le "Showcases", un programme de mentorat destiné aux femmes portant un projet musical dénommé "Women Art Academy", et un "Masterclass" visant à renforcer les capacités des jeunes sur les différents métiers des industries culturelles et créatives.

"On fait des concours de musique acoustique au cours desquels, on impose aux musiciens de jouer un instrument, sans playback etc. Tous les artistes doivent venir jouer et performer en face du jury", explique-t-il, faisant allusion aux "Unplugged sessions".

Ces sessions permettent, selon lui, d'accompagner des projets de trois artistes émergents, issus généralement de la banlieue dakaroise durant un an.

A ce propos, il soutient que le but recherché est d'offrir une "formation pratique" pour les femmes et les artistes émergents, ignorants parfois le monde de la musique.

"Sur l'année, on fait des formations sur les droits d'auteur, sur les droits voisins. On fait des formations en live sur la musique au cours desquelles, nous avons poussé les femmes à jouer, à travers le programme Women Art Academy, sous la direction artistique d'Adjouza", précise Sahad Sarr.

Darra J Family, Mariaa Siga, Koury Ndiaye, l'artiste Elkin Robinson de la Colombie, ainsi que les artistes de "Women art academy", notamment Mina la voilée, Fantastique Isma, Stelle Netty, vont entre autres, se produire samedi à la Maison de la culture Douta Seck.