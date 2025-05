Congo-Kinshasa: Le député national Bitini s'insurge contre le braquage et les assassinats ciblés des cambistes dans la capitale

Le député national Donatien Bitini Talabau a denonce lundi 5 mai des cas de braquage, vol et assassinats ciblés des cambistesqui se commettent à Kinshasa depuis un moment. L'élu de Bulungu juge cette situation de catastrophique et appelle les autorités compétentes à travailler pour arrêter ces criminels et les déférer devant la justice.

« Nous avons constate depuis un moment que les opérateurs économiques évoluant dans le domaine fiduciaire, en l'occurrence les cambistes de braquage et des assassinats cibles. Tout cela se passe au vu et au su de tous, Ces gens-la, tuent, volent et ils passent a longueur des journées malgré les embouteillages que nous connaissons dans la ville de Kinshasa. Ces criminels pillent, emportent l'argent des cambistes et tuent sans être arrêtés par les forces de sécurité ou par la population », déplore l'élu de Bulungu

Il interpelle par conséquent les autorités, notamment le ministre ayant en charge la sécurité et l'Intérieur, le ministre de la Défense ainsi que le ministre de la Justice pour qu'ils travaillent en commun pour arrêter cette éruption des assassinats et arrêter ces malfrats et les déférer devant la justice.