Congo-Kinshasa: 15e édition de la SAV - Les médias impliqués dans la sensibilisation

Durant tout le mois de mai, la RDC célèbre la 15e Semaine africaine de vaccination (SAV) sur le thème "La vaccination pour tous est humainement possible avec comme slogan communauté vaccinée, communauté en bonne santé".

La célébration de la SAV initiée à l'issue de la 60e session de la réunion du Comité régional de l'OMS en septembre 2010 offre l'occasion aux pays membres de renforcer les activités de vaccination en impliquant tous les acteurs dont les décideurs, les professionnels de santé et des médias, la communauté, les leaders d'opinions et religieux.

La RDC qui a fait sienne cette initiative entend durant tout le mois en cours renforcer la sensibilisation à la vaccination et organiser des activités de vaccination pour donner la chance à tous les enfants de bénéficier de ce droit à la santé. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, par le biais de son Programme élargi de vaccination (PEV,) a organisé à Kinshasa en collaboration avec l'OMS et PATH un briefing sur la vaccination à l'intention des professionnels des médias réunis au sein du Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE).

Au cours de ce briefing riche en information sur la vaccination, les professionnels des médias ont été conviés à s'impliquer dans la sensibilisation à la vaccination à travers leurs productions pour contribuer à la lutte contre la mortalité infantile due aux maladies évitables par la vaccination.

"Face aux problèmes prioritaires du PEV, notamment le grand nombre d'enfants non ou insuffisamment vaccinés, la persistance des épidémies de polio et de rougeole, la faible participation de la population à la surveillance des maladies évitables par la vaccination, les médias jouent un crucial dans ce contexte, car ils agissent comme des vecteurs d'information et des amplificateurs des messages de santé publique", a déclaré le chef de service communication au PEV, David Olela. Une des principales attentes envers les médias, a-t-il renchéri, est la sensibilisation des populations à l'importance des vaccins et de la vaccination.

"Les médias doivent diffuser des informations sur le bénéfice de la vaccination, le risque lié aux maladies à prévention vaccinale, et le calendrier de vaccination. Ils doivent également fournir des explications claires et convaincante pour dissiper les nombreux mythes et fausses informations qui circulent encore sur les vaccins", a-t-il fait savoir.

En outre, David Olela a insisté sur le fait que les médias doivent également promouvoir les activités de vaccination programmées durant la SAV. Ce qui inclut la diffusion de calendrier et de lieux de vaccination, la mise en avant des événements et des campagnes spéciales, ainsi que la couverture des initiatives locales et régionales. Dans sa présentation sur le rappel sur la déclaration d'Addis-Abeba en faveur de la vaccination, la cheffe de la section mobilisation sociale au service de communication du PEV, Mireille Mutuale, a rappelé les efforts que la RDC a déployé dans le cadre de la mise en oeuvre de ladite déclaration issue de la conférence ministérielle sur la vaccination organisée en 2016 à Addis-Abeba, en Ethiopie, exigeant aux pays membres de l'Union africaine de mettre en oeuvre la feuille de route issue de ces assises.

La RDC, a -t-elle souligné, a élaboré sa feuille de route en juillet 2019 tout en tenant comptant de trois stratégies visant à élargir l'accès universel à la vaccination édictées par la déclaration d'Addis-Abeba. Il s'agit de mettre l'accent sur le plaidoyer et la communication fondés sur des données probantes ; d'identifier les lacunes techniques en matière de vaccination et d'instaurer un cadre rigoureux de suivi et de responsabilisation.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa feuille de route tenant compte de ses priorités en termes de vaccination, la RDC a lancé en 2019 le Plan Mashako 1.0 pour la relance de la vaccination de routine et organisé à la même année le premier forum sur la vaccination et l'éradication de la polio. Ce briefing a permis aussi aux professionnels des médias de s'imprégner du fonctionnement du PEV, de sa mission, de ses objectifs, du calendrier vaccinal de l'enfant et de la femme enceinte.

Le chef de section suivi et évaluation au service de communication du PEV, Akarasis Maksas, qui a exposé sur ce programme, a appelé au respect de neuf rendez-vous de vaccination gratuite pour garantir la bonne santé des enfants, il en est de même aussi pour la femme enceinte.

Il s'est également appesanti sur les avantages de la vaccination. Les vaccins, a-t-il rassuré, sont disponibles gratuitement, ils préviennent les maladies, ils sont sûrs et efficaces. " Vacciner un enfant est une démarche plus simple que de traiter chaque maladie à prévention vaccinale. Les vaccins peuvent être administrés même si l'enfant est légèrement malade, handicapé ou malnutri", a affirmé Akarasis.

Les fakes -news, un frein aux activités de vaccination

Les fausses informations sur la vaccination constituent un véritable obstacle aux efforts déployés par le pays pour lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Pour lutter contre la désinformation, Bavon Tangunza de l'OMS, a, dans sa présentation sur le Fact-Checking en Santé : lutter contre la désinformation, invité les journalistes à faire preuve du professionnalisme en ce qui concerne le traitement des informations sanitaires d'intérêt public.

Le journaliste, a-t-il martelé, doit bien utiliser les sources d'information, croiser les sources et les données, gérer la pression et l'urgence de l'information, collaborer avec des experts en santé. En termes de recommandation, il a demandé aux journalistes de faire preuve d'un esprit critique en remettant en question toute information même officielle, d'archiver systématiquement les sources et preuves, d'exposer clairement le processus de vérification suivi et développer des contacts avec des experts fiables et indépendants.