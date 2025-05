Afrique: Dépenses militaires - En augmentation de 3% en 2024

Les dépenses militaires de l'Afrique ont augmenté de 3% en 2024, à 52,1 milliards $ (Sipri). Une hausse des dépenses militaires essentiellement tirée par la course à l'armement entre l'Algérie et le Maroc.

Ces deux pays du Maghreb représentent plus de la moitié du total des dépenses de l'ensemble du continent. Les dépenses militaires cumulées des pays africains ont atteint 52,1 milliards de dollars en 2024, enregistrant ainsi une augmentation de 3% par rapport à 2023, selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

Sur ce total, l'Afrique du Nord accapare la part du lion avec 30,2 milliards de dollars, soit une hausse de 8,8% comparativement à l'année précédente. L'Algérie et le Maroc représentent 90% du total des dépenses militaires de la sous-région Afrique du Nord en 2024. Les tensions croissantes liées au Sahara occidental, un territoire non autonome disputé depuis des décennies entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario soutenus par Alger, sont le catalyseur de la course à l'armement entre ces deux pays du Maghreb.

En Afrique subsaharienne, les dépenses militaires se sont établies à 21,9 milliards de dollars durant l'année écoulée, ce qui représente une baisse de 3,2% par rapport à 2023. Ce repli s'explique essentiellement par la baisse des dépenses de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de l'Ethiopie. Les dépenses militaires de l'Afrique du Sud ont, en effet, diminué pour la quatrième année consécutive, pour se situer à 2,8 milliards de dollars l'an passé, soit 6,3% de moins qu'en 2023. Cette réduction s'aligne sur la stratégie budgétaire de la nation arc-en-ciel, qui consiste à donner la priorité à la stimulation de la croissance économique et à l'amélioration des services sociaux plutôt qu'aux dépenses militaires.

Des hausses à deux chiffres dans la région du Sahel

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont dirigés par des militaires depuis les coups d'Etat survenus en 2021, 2022 et 2023 respectivement, ont alloué un total de 2,4 milliards de dollars à leurs armées en 2024. Les dépenses militaires du Mali ont augmenté de 38% au cours de la période 2020-2024, celles du Burkina Faso de 108% entre 2021 et 2024 et celles du Niger de 56% entre 2022 et 2024. Le Tchad a également augmenté ses dépenses militaires de 43% en 2024, à 558 millions de dollars.