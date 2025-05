Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 mai 2025

revue de presse

Ces africains qui ont brillé au MET Gala 2025

Le Met Gala 2025 s’est déroulé dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 mai 2025 à New York, aux États-Unis. En effet, le Metropolitan Museum of Art a refusé du monde accueillant de célèbres invités de classe mondiale. Parmi eux, des célébrités africaines, telles que Tems, Burna Boy, Ayra Starr, Omar Sy, Guillaume Diop, Khaby Lame, Lupia Nyong’o, entre autres, démontrant la culture africaine à travers des tenues qui rappellent le dandysme.

Le dress code de cette année est : « Superfine, Tailoring Black Style » inspiré par l’essai « Slaves to Fashion : Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity », rédigé en 2009 par l’auteure et professeure Monica L. Miller. Un thème qui fait écho au mouvement « Black Lives Matter », éclaté en 2020.

Il faut noter que cette exposition retrace l’histoire du dandysme noir aux États-Unis du 18ème siècle à l’ère contemporaine, au travers de photographies, de films, de peintures et bien sûr, de vêtements de créateurs noirs longtemps invisibilités, peut-on lire sur « Gala », le site de l’événement. (Source allAfrica)

Le gaz congolais en vedette à l’IAE 2025 à Paris

Le gaz naturel de la République du Congo sera au centre des discussions lors de l’édition 2025 du Forum Invest in African Energy (IAE), qui se tiendra les 13 et 14 mai à Paris. Une session spéciale, intitulée « Monétiser les opportunités gazières du Congo », mettra en lumière les avancées du pays dans le secteur gazier en pleine croissance.

Ce panel réunira des décideurs clés de l’industrie énergétique, notamment des représentants de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), Rus Jiri de Neuman & Esser et Oumar Semega, directeur général d’Imperatus Energy. Les échanges seront modérés par Géraud Moussarie, directeur associé de Sustainable Partnerships.

Cette initiative intervient à un moment stratégique pour le Congo, qui intensifie ses efforts pour augmenter sa production de gaz, développer des infrastructures essentielles et répondre à la demande énergétique, tant au niveau national que régional. (Source apanews)

Guerre au Soudan: Khartoum déclare les Émirats arabes unis «État agresseur» et rompt ses relations diplomatiques avec Abou Dhabi

Le gouvernement soudanais aligné sur l'armée régulière a décidé ce 6 mai 2025 de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, déclarés «État agresseur», a annoncé le ministre de la Défense Yassin Ibrahim.

Dans un discours à la télévision soudanaise, le ministre a accusé Abou Dhabi de violer la souveraineté du Soudan en soutenant les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée depuis avril 2023. (Source RFI)

Selon le Rwanda, un accord de paix avec la RDC devrait être signé aux Etats-Unis en juin

Le ministre des affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, a déclaré que « la finalisation du projet d’accord » aura lieu « lors d’une réunion qui se tiendra à Washington durant la troisième semaine de mai ».

Le ministre des affaires étrangères rwandais a dévoilé, mardi 6 mai, un calendrier pour le processus de paix avec la République démocratique du Congo (RDC), ajoutant que l’accord final devrait être signé à la mi-juin à Washington.

Les combattants du Mouvement du 23-Mars (M23), qui, selon des experts de l’ONU et des Etats-Unis, bénéficient d’un soutien militaire rwandais, ont réalisé des avancées rapides dans l’est de la RDC depuis janvier, s’emparant de villes-clés et de vastes territoires dans des affrontements qui ont fait des milliers de morts. La RDC et le Rwanda sont convenus, depuis des pourparlers en avril aux Etats-Unis, de parvenir à un projet d’accord de paix d’ici au 2 mai, suscitant l’espoir d’une fin à la crise déclenchée par l’offensive éclair du M23. (Source Lemonde Afrique)

Conclave : comment le Vatican garde le secret sur le vote des papes

Ce doit être l'élection la plus secrète au monde.

Lorsque 133 cardinaux catholiques seront enfermés dans la chapelle Sixtine mercredi pour choisir le successeur du pape François, chacun d'entre eux aura prêté serment sur les Évangiles de garder les détails secrets à vie.

Il en va de même pour toutes les personnes présentes au Vatican pendant le conclave, qu'il s'agisse des deux médecins présents en cas d'urgence ou du personnel de la salle à manger qui nourrit les cardinaux. Tous s'engagent à observer un "secret absolu et perpétuel". (Source BBC Afrique)

Afrique du Sud : la réforme sur l'équité en emploi divise le gouvernement

En Afrique du Sud, l’Alliance Démocratique (DA), principal parti d’opposition, engage un bras de fer judiciaire contre la nouvelle loi sur l’équité en matière d’emploi.

Cette réforme, entrée en vigueur en janvier 2025, permet au ministère du Travail de fixer des objectifs raciaux sectoriels pour les postes qualifiés et de direction, dans le but de corriger les inégalités héritées de l’apartheid.

Ce mardi, la DA a défendu devant la Haute Cour de Pretoria sa position : selon elle, la loi viole la Constitution en instituant des quotas fondés sur la race, au détriment du mérite. « Nous défendons le droit de chaque Sud-Africain à être jugé sur ses compétences, pas sur sa couleur de peau », a déclaré Helen Zille, présidente fédérale du parti. (Source Africanews)

France-Algérie : pour le gouvernement français, « la situation est bloquée »

Dans un entretien radiophonique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a notamment évoqué la situation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal pour expliquer sa position.

La réconciliation n’aura duré que quelques jours, avant que la situation diplomatique ne se complique à nouveau entre l’Algérie et la France. Interrogé sur RTL ce mardi 6 mai, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a affirmé que la situation était « bloquée » entre Paris et Alger, tout en rejetant la responsabilité de cette crise sur les « autorités algériennes ». Le ministre français des Affaires étrangères a rappelé que l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, était « toujours à Paris » et que son retour en Algérie n’était « pas prévu à ce stade ». (Source Jeune Afrique)

Gabon : vers une réforme de la loi sur les partis politiques

Après la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema, président élu, la mise en place progressive des nouvelles institutions devrait s’accélérer. C’est dans cette optique que devrait se tenir ce 7 mai 2025 une rencontre entre le chef de l’État et les dirigeants des partis politiques. Cette initiative viserait à convoquer une concertation inclusive et consensuelle pour parfaire le cadre légal des élections dans le pays.

Suite à l’élection présidentielle du 12 avril et à l’investiture du président élu le 3 mai 2025, les autorités s’organisent pour les dernières étapes du retour à l’ordre constitutionnel. Lors de la dernière conférence de presse qu’elle a animé en qualité de ministre de la Réforme Murielle Minkoué-Mintsa a détaillé les événements à venir qui prépareront la mise en place des institutions telles qu’énoncées dans la nouvelle Constitution de la République, ouvrant la voie à l’émergence d’une nouvelle République. (Source GabonMediaTime)

Women’s Instructors Development Program : À Addis, les formatrices passent à l'offensive

Dans la capitale éthiopienne, la CAF a lancé ce 5 mai la phase présentielle de son programme de formation destiné aux instructrices africaines. Cinq jours pour consolider les savoirs, créer du lien, et faire émerger une nouvelle génération de formatrices.

C’est dans l’air pur d’Addis-Abeba, à plus de 2300 mètres d’altitude, que le football féminin africain a donné rendez-vous à ses architectes de demain. Pas aux joueuses. Pas aux dirigeantes. Mais à celles qui, dans l’ombre souvent, transmettent, corrigent, guident : les coachs des coachs.

La Confédération Africaine de Football (CAF) y a ouvert la phase finale de son Women’s Instructors Development Program, un programme de développement réservé aux éducatrices techniques venues de tout le continent. (Source CAF)

Comores - Les assises nationales sur l’éducation « prévues le 2 juillet »

Les autorités espèrent que ces assises parviendront à dresser un diagnostic clair du système éducatif comorien et à définir des pistes concrètes pour son renforcement et son amélioration.

Les assises nationales sur l’éducation se tiendront «le 2 juillet prochain» sous l’égide du chef de l’État, Azali Assoumani. Le ministre de l’Éducation nationale, Bacar Mvoulana, l’a confirmé hier lundi, à l’occasion d’une réunion technique ayant regroupé les principaux acteurs du secteur éducatif.

La rencontre, tenue dans la matinée au siège de l’Inspection générale de l’éducation nationale (Igen), visait à faire le point sur les préparatifs de ces assises. Elle a réuni des enseignants, des encadreurs pédagogiques ainsi que des représentants syndicaux. «Il s’agit d’une réunion technique impliquant les différentes parties prenantes du système éducatif, dans le but de diagnostiquer les problèmes du secteur et de préparer les assises nationales», a précisé le ministre. (Source Alwatwan)