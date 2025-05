Lancé le 29 avril dernier par l'Agence spatiale européenne (ESA), le satellite biomasse marque un tournant décisif dans l'observation des forêts tropicales et la lutte contre la déforestation.

Grâce à une technologie radar, ce satellite va permettre de sonder avec une précision inégalée le coeur des forêts les plus denses, y compris celles du Bassin du Congo. « Jusqu'à présent, la canopée dense des forêts tropicales constituait un véritable mur pour les capteurs optiques. Biomasse innove avec un radar en bande P, une fréquence extrêmement basse qui traverse le feuillage et cartographie directement la biomasse ligneuse, c'est-à-dire la quantité de carbone stockée dans les troncs et branches », explique le communiqué de presse.

Avec ce satellite, l'ESA ambitionne de produire, tous les six mois pendant au moins cinq ans, des cartes globales de la biomasse forestière. Ces données permettront de suivre l'évolution du carbone forestier, d'évaluer la déforestation et la régénération des forêts, de renforcer les politiques climatiques et de préservation des forêts.

Un outil de précision pour les tropiques

Les forêts du Bassin du Congo sont parmi les plus riches en biodiversité, mais également les moins bien cartographiées. Les données que fournira biomasse vont améliorer considérablement la connaissance de cette région, en complétant les observations satellitaires existantes (comme celles de Copernicus) par des estimations directes du carbone stocké.

Ce satellite permettra ainsi de mieux calibrer les modèles climatiques, d'évaluer l'efficacité des projets de conservation, et de documenter les efforts de gestion durable des forêts menés par les États et les opérateurs certifiés. Pour le bassin du Congo, il s'agit d'un outil stratégique car les données de biomasse pourraient à terme appuyer les initiatives de certification, de traçabilité, et les engagements REDD+.

Notons que l'un des grands apports de biomasse est de démocratiser l'accès à des données jusque-là rares, coûteuses ou peu fiables. En mettant à disposition des mesures indépendantes et continues, ce satellite favorisera la transparence dans les bilans carbone forestiers et contribuera à valoriser les efforts des gestionnaires responsables. Il ouvre aussi la voie à une meilleure coordination entre acteurs scientifiques, institutionnels et économiques autour d'une gestion durable des ressources forestières. En ces temps de pression accrue sur les forêts, il s'agit d'un levier décisif pour soutenir les politiques basées sur la connaissance.