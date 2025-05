Algérie: Bourse d'Alger - Plus de 194 mds DA levés en une année

Alger — La Bourse d'Alger a réussi à lever plus de 194 milliards de dinars (mds DA) au profit de six sociétés durant la période allant de janvier 2024 jusqu'à l'introduction en bourse de la Banque de développement local (BDL) en janvier 2025, a indiqué mardi le président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob), Youcef Bouzenada.

S'exprimant lors d'une journée d'information sur le financement non conventionnel de l'économie, M. Bouzenada a précisé que ce montant a été collecté grâce à des émissions d'actions et d'obligations au profit du Crédit populaire d'Algérie (CPA), de la Banque de développement local (BDL), de la start-up "Moustachir", de l'établissement Maghreb leasing Algérie (MLA), du groupe Tosyali Algérie et la société Arab leasing corporation (ALC).

En outre, le capital-investissement a permis de financer 167 PME, pour un montant de 7,4 mds DA jusqu'au 30 juin 2024, a-t-il fait savoir, ajoutant que cinq sociétés agréées opèrent dans ce domaine avec une capacité de financement estimée à 20 mds DA et gèrent des fonds des wilayas d'une valeur de 58 mds DA destinés à soutenir les startups et les entreprises innovantes.

Le même responsable a annoncé, par ailleurs, la promulgation prochaine d'un texte réglementaire permettant la création de fonds de placement collectif en capital-investissement, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives pour le financement des projets.

Pour sa part, le secrétaire général de la Cosob, Brahim Mihoubi, a soutenu, que la diversification des modes de financement a contribué à faire passer le nombre d'investisseurs de quelques dizaines de milliers en 2023 à plus de 100.000 investisseurs actuellement.

Dans ce sillage, il a précisé que le marché financier attend la publication du texte réglementaire sur les sukuk souverains (obligations islamiques), prévu dans la loi de finances 2025, un texte qui devrait, a-t-il mentionné, "impulser une nouvelle dynamique au secteur".

De son côté, le directeur général de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Chakib Smail Kouidri, a souligné que "le financement non conventionnel nécessite d'être davantage promu", estimant que "ce mode de financement a connu un démarrage encourageant grâce à l'adoption de nouveaux modèles de financement".

La CACI considère le marché financier comme "une option alternative" pour le financement des entreprises et "oeuvre à soutenir les initiatives visant à promouvoir l'investissement et à stimuler la création de PME, en plus de porter les préoccupations des opérateurs économiques auprès des autorités", a-t-il poursuivi.

A noter que la capitalisation de la Bourse d'Alger a enregistré une hausse de 40,07% au premier trimestre 2025, devenant ainsi la plus dynamique du monde arabe, selon les données du Fonds monétaire arabe (FMA).

S'agissant de cette journée d'information, organisée par la Cosob en collaboration avec la CACI, elle a constitué une occasion de présenter aux opérateurs économiques les mécanismes de financement alternatif et de les informer sur les opportunités offertes par le marché financier.

Cette rencontre a été marquée aussi par la présentation de plusieurs communications, ainsi que des échanges directs entre les opérateurs et les responsables de la Cosob.