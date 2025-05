Algérie: Annonce des lauréats du concours national de composition épistolaire pour enfants de l'année 2025

Alger — Les lauréats du concours national de composition épistolaire pour enfants (édition 2025) ont été annoncés, mardi à Alger, et ce dans le cadre des préparatifs à la participation de l'Algérie à la 54e édition du concours international organisé par l'Union postale universelle (UPU).

Placé sous le thème "Imagine que tu es l'océan", ce concours a été organisé par le ministère de la Poste et des Télécommunications et l'Entreprise Algérie Poste, en collaboration avec les ministères de l'Education nationale, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, ainsi que le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie et l'Organe national pour la protection et la promotion de l'enfance.

Dans son allocution, à l'occasion de la distinction des lauréats, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a affirmé que "la participation record à ce concours de plus de 88.000 enfants, dont 682 enfants aux besoins spécifiques, témoigne de l'intérêt des enfants aux questions inhérentes à l'environnement et à l'océan".

Selon le ministre, cette initiative se veut une occasion pour "sensibiliser à l'importance de préserver l'environnement, d'inculquer la citoyenneté et de préparer une génération consciente quant aux exigences du développement durable, outre la nécessité de préserver les richesses de l'océan et de le protéger contre la pollution".

De son côté, la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali, a salué cette initiative, affirmant que l'éducation de la génération montante au respect de l'environnement est " le meilleur investissement, notamment en cette conjoncture où notre planète fait face à des défis sans précédent, en raison de la pollution et du changement climatique".

Le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), Salah Belaid, a quant à lui, présenté un exposé sur les critères de sélection des lauréats, notant que le premier lauréat qui représentera l'Algérie au concours international, a obtenu la note complète.

L'édition de cette année a vu la sélection de 20 compositions épistolaires rédigées en arabe, en tamazight et en anglais, la première place étant revenue à l'élève El Mouâtassim Billah Ouathik Madini de la wilaya de Batna.