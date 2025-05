Algérie: Le rôle de la communication est 'primordial' dans la mobilisation de la société civile

Medea — La présidente de l'Observatoire national de la société civile, Ibtissam Hamlaoui, a mis en exergue, mardi à Médéa, le rôle "primordial" de la communication dans la mobilisation, l'encadrement de la société civile et la lutte contre la désinformation et l'atteinte aux institutions et symboles de l'Etat.

S'exprimant à l'occasion d'une rencontre consultative et interactive regroupant les représentants de la société civile locale, organisée à la bibliothèque principale de lecture publique (Médéa), Mme Hamlaoui a estimé que "la société civile doit accorder une importance cruciale à l'impact de son action au sein de la société et qu'elle doit user des technologies modernes de communication (réseaux sociaux et autres) afin de s'acquitter pleinement de sa mission".

"Il est impératif de mobiliser les technologies de la communication pour faire face aux complots qui visent notre pays, et de faire échec à la désinformation et l'intox dont se servent les instigateurs pour essayer de porter atteinte à notre pays", a-t-elle encore dit.

Mme Hamlaoui a également insisté sur l'importance d'"impliquer la société civile et la faire participer", dans cette démarche, afin de "renforcer la cohésion de la société et l'appartenance à la nation algérienne", estimant que la société civile a "un grand rôle à jouer dans le contexte actuel marqué par les attaques répétitives et incessantes contre le pays et ses institutions".

Elle a annoncé, lors de cette rencontre, la préparation des assises nationales des comités de quartiers, en vue de débattre de la contribution de ces comités dans la prévention contre la drogue et la prise en charge des toxicomanes, en collaboration avec de nombreux secteurs.

La présidente de l'observatoire national de la société civile a assisté, en marge de cette rencontre, au lancement des travaux d'ateliers consacrés à l'accompagnement des couples et le renforcement des relations conjugales, animés par des associations locales.