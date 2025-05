Tunisie: L'atuge rend hommage aux pionniers du développement tunisien - « Bâtisseurs », un documentaire inédit

À l'occasion de son 30e anniversaire, l'Association des Tunisiens des Grandes Écoles (Atuge) lève le voile sur un projet inédit et ambitieux : «Bâtisseurs», un film documentaire réalisé par Hinde Boujemaa, qui sera projeté au cinéma Le Rio les 7, 8, 9 et 10 mai à 20h00. Ce long-métrage de 1h08 rend hommage à une génération de personnalités qui ont marqué, souvent dans l'ombre, les premières décennies de la Tunisie indépendante. À travers les trajectoires de sept figures majeures mais méconnues, «Bâtisseurs» retrace les fondations d'un Etat moderne édifié avec passion, abnégation et rigueur dans un contexte souvent difficile.

Parmi ces bâtisseurs : Mokhtar Latiri (infrastructures), Ali Boukhris (industrie chimique), Mansour Moalla (finance), Brahim Khouaja (télécommunications), Ameur Horchani (agriculture), Mekki Zidi (énergie), Abdelwaheb Ben Ayed (industrie).

Le film met en lumière leurs contributions décisives dans des secteurs-clés qui ont façonné l'économie tunisienne : des télécommunications à l'agriculture, en passant par l'énergie, la finance ou encore l'industrie manufacturière. Il ne s'agit pas seulement de dresser des portraits, mais bien de raconter une épopée collective faite de défis, de convictions et de réalisations concrètes.

S'appuyant sur un travail rigoureux de recherche, le documentaire intègre archives rares, images inédites et témoignages de proches, collègues et familles, offrant ainsi une plongée intime et authentique dans l'univers de ces bâtisseurs.

Plus qu'un simple retour sur le passé, «Bâtisseurs» se veut un message d'espoir et d'inspiration pour les jeunes générations, rappelant que la vision, l'audace et le travail peuvent transformer durablement un pays.

Avec ce film, l'Atuge offre un véritable document de mémoire collective, ravivant la fierté de ce que la Tunisie a su accomplir, tout en réaffirmant l'importance de l'engagement citoyen et de la transmission intergénérationnelle.