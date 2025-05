Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions positives et disparates des indices phares ce mardi 6 mai 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 5 mai 2025, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions positives et disparates contrairement à la veille marquée par une baisse généralisée.

Une forte progression de 1,00% est notée au niveau de l'indice BRVM Composite à 290,62 points contre 287,75 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 1,16% à 146,21 points contre 144,54 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,59% à 121,60 points contre 120,89 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est nettement redressée, passant de 483,411 millions FCFA la veille à 1,795 milliard FCFA ce mardi 6 mai 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 110, 442 milliards FCFA, à 11 206,760 milliards FCFA contre 11 096,318 milliards FCFA le lundi 5 mai 2025.

Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 6,698 milliards, en passant de 10 496,647milliards FCFA la veille à 10 503,345 milliards FCFA ce mardi 6 mai 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,29% à 515 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (plus 6,23% à 1 450 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 3,85% à 3 375 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 600 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 2 810 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,62% à 635 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 5,98% à 550 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 5,83% à 565 FCFA) et SICOR Côte d'Ivoire (moins 5,78% à 3 100 FCFA).